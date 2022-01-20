Большинство челябинцев ощутили рост цен на все

Социологи Челябинского филиала РАНХиГС, продолжая подводить итоги прошедшего года, решили выяснить как отразился рост цен на товары и услуги в 2021 году на бюджете челябинцев. Каждый второй горожанин отметил, что позволял себе значительно меньше, чем год назад.

5,8% опрошенных не заметили негативного влияния роста цен на товары и услуги в прошедшем году чаще.

Примерно четверть принявших участие в опросе челябинцев (26,5%) отметили, что рост цен хоть и отразился на их бюджете, но не сильно.

Почти половина опрошенных (48%) признались социологам, что рост цен на товары и услуги в 2021 году отразился на их бюджете существенно, они могут позволить себе значительно меньше, чем год назад.

Еще одна часть респондентов – 18,2%, то есть почти каждый пятый из опрошенных высказались так: рост цен повлиял на их бюджет критически, теперь не хватает денег на приобретение товаров первой необходимости.

Отметим, что в ушедшем 2021 году инфляция обогнала прогнозы Центробанка почти вдвое. На 2022 год регулятор дает оптимистичный прогноз. Инфляция, по подсчетам Центрального банка, опустится до 4-4,5%. Вместе с тем цены на товары и услуги пока все равно продолжают расти и, видимо, население будет ощущать их рост.