Челиндбанк объявил об акции для торгово-сервисных предприятий

В Челиндбанке стартовала акция для торгово-сервисных предприятий «Эквайринг. Легко и просто».

В рамках акции предприятия, впервые заключающие договор торгового эквайринга с Челиндбанком, освобождаются от оплаты фиксированной части торговой уступки за первые три месяца с момента заключения договора.

Оставить онлайн-заявку на эквайринг можно по ссылке – специалисты Банка перезвонят и подробно проконсультируют.

Акция действует с 7 августа 2020 года. Подробные условия акции на сайте банка или по телефону контакт-центра: 8-800-5001-800.

Акционное предложение не суммируется с другими акциями банка по эквайрингу. Торгово-сервисное предприятие может участвовать одновременно только в одной эквайринговой акции Челиндбанка.