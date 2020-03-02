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Челиндбанк выступил партнером Дипломатического диктанта

Экономика
Сегодня, 14:44

Первого марта в Челябинске прошла региональная интеллектуальная акция «Дипломатический диктант», организованная Общественной палатой Челябинской области.

Диктант приурочен к предстоящим мероприятиям, которые пройдут в Челябинске в рамках саммитов ШОС и БРИКС. В его организации приняли участие Правительство Челябинской области, Комитет по делам образования Челябинска, образовательные учреждения, общественные организации и волонтеры. Одним из партнеров акции выступил ПАО «ЧЕЛИНДБАНК».

Цель этой просветительской акции - привлечение внимания к международным отношениям, развитие и популяризация общественной дипломатии, повышение интереса к саммитам ШОС и БРИКС среди населения, формирование положительного имиджа России в целом и Челябинской области в частности.

Как сообщили в пресс-службе банка, в рамках акции на нескольких площадках Челябинска было проведено тестирование среди учащихся образовательных учреждений (14-17 лет) и взрослых (с 18 лет) по теме «ШОС и БРИКС: история и современность».

Кроме того, для участников диктанта были организованы дополнительные мероприятия. Так, в Публичной библиотеке состоялась презентация проекта библиотеки «Контуры многополярного мира», а в Доме волонтеров ЮУрГУ – мастер-класс по китайскому языку, одному из официальных языков ШОС.

Победители и призеры Дипломатического диктанта получат дипломы и памятные призы от организаторов и партнеров мероприятия.

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