27.07.2023
На Таганае распустились орхидеи с одурманивающим нектаром
27.07.2023
Челябинские КВНщики выступят на «Голосящем КИВИНе-2023»
26.07.2023
СКР и прокуратура контролируют ход расследования уголовных дел по ДТП с шестью пострадавшими
26.07.2023
Магнитогорцы обеспокоены ухудшением состояния реки Урал
26.07.2023
В Челябинске экс-преподаватель вуза предстанет перед судом за получение подкупа
26.07.2023
В России создают единую комплексную систему мониторинга окружающей среды
Челябинск посетил помощник президента России
15.06.2023
Челябинская область получит беспрецедентные меры поддержки на развитие туризма
21.04.2023
Челябинская область отмечена наградой как лидер и наставник в промышленном туризме
В Челябинскую область возвращается аномальная жара
25.07.2023
Три города Челябинской области получат федеральные гранты на создание комфортной среды
24.07.2023
В Челябинской области провели «День поля»
24.07.2023
Жителям микрорайона в Челябинске перекрыли проезд к домам
24.07.2023
В Челябинске торжественно встретили ковчег с мощами блаженной Матроны Московской
21.07.2023