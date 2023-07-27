Челябинск посетил помощник президента России

В Челябинске с рабочим визитом побывал помощник президента Российской Федерации Максим Орешкин. Он вместе с губернатором Алексеем Текслером оценил производственные мощности индустриального парка «Станкомаш».

Помощнику президента рассказали о полном цикле машиностроительного производства на предприятиях-резидентах парка. Промышленная группа КОНАР организовала в нем выпуск оборудования, агрегатов и деталей для проектов федерального значения в нефтегазовой отрасли, энергетике, судостроении, промышленного и гражданского строительства.

В научно-техническом центре КОНАР Максиму Орешкину показали криогенные испытания на первом в стране специализированном стенде испытаний трубопроводной арматуры для крупнотоннажных заводов по сжижению природного газа.

Все предприятия располагают крупнейшим парком высокотехнологичного оборудования, реализуют лучшие в мире производственные практики и осваивают передовые технологии. Это стало возможным в том числе и благодаря постоянному усилению, повышению квалификации профессионального кадрового состава. Средний возраст команды КОНАР – менее 40 лет. Всего на площадке работают около 5000 сотрудников.