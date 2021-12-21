Челябинская городская дума озвучила планируемый объем доходов муниципалитета в новом году

Планируемый объем доходов Челябинска в 2022-м году составит 42 794,9 миллиона. рублей. Это налоговые и неналоговые доходы, а также межбюджетные трансферты.

Планируемый объем расходов в новом году - 43 579,1 миллиона рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 784,2 миллиона рублей.

Данные цифры были озвучены на состоявшемся сегодня, 21-го декабря, очередном заседании Челябинской городской думы.

Одним из основных вопросов, который был вынесен на рассмотрение депутатского корпуса, стал бюджет муниципалитета на 2022-й год и на плановый период 2023-2024-го годов. В соответствии с бюджетным законодательством проект бюджета Челябинска сформирован на три года на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития города.

Как сообщили в пресс-службе челябинской городской думы, бюджет по-прежнему остается социально-ориентированным. В ближайшие три года приоритетными направлениями расходования бюджетных средств будут образование, социальная поддержка населения, культура, физическая культура и спорт.

Так, в 2022-м году доля расходов на социальную сферу составит 77,2 процента расходов (свыше 33,6 миллиарда рублей). Более двух миллиардов рублей планируется направить на приобретение и строительство зданий для детских садов и школ.

На реализацию национальных проектов в бюджете на 2022-й год предусмотрено почти 3,8 миллиарда рублей, а на период 2022-2024-го годов – свыше десяти миллиардов.

В новом году будет продолжена активная работа по развитию улично-дорожной сети города – в 2022-2024-м годах на эти цели предусмотрено почти 4,3 миллиарда рублей.

Огромная работа ведется и по сокращению муниципального долга. С целью поэтапного снижения долговой нагрузки в трехлетнем проекте бюджета дефицит на 2022-й год составляет шесть процентов от предельно допустимого уровня. На 2023-2024-й годы бюджет сформирован с нулевым дефицитом.

Проект бюджета получил положительное заключение экспертов, прошел обсуждение на публичных слушаниях и постоянных комиссиях городской Думы.

Кроме того, депутаты рассмотрели проект о внесении изменений в бюджет на текущий год, которым предусмотрено увеличение объема доходов на 1138,4 миллиона рублей за счет межбюджетных трансфертов. Средства направлены на приобретение двух зданий детских садов в микрорайоне «Парковый», двух зданий – в микрорайоне «Ньютон», строительство школы в микрорайоне №1 «Академ Риверсайд».

Кроме того, решением предусмотрено приобретение плавательного бассейна для детского сада №40 по улице Академика Макеева, 7-А – по этому вопросу в адрес администрации Челябинска и городской думы неоднократно поступали обращения родителей воспитанников детского сада.

Также проект сократил дефицита бюджета города на 400 миллионов рублей, в том числе за счет сокращения расходов на обслуживание муниципального долга.