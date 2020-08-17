Челябинская область – лидер по вводу жилья в период COVID-19 в России

Национальное рейтинговое агентство представило обзор «Жилая недвижимость в год COVID-19». Челябинская область в лидерах среди регионов РФ.

Данную информацию опубликовала контрольно-счетная палата Челябинской области в своем Telegram-канале.

Аналитиками отмечено, что девелоперы Уральского федерального округа наименее чувствительно отреагировали на пандемию, а Челябинская область стала лидером по приросту вводимого застройщиками жилья в апреле-мае 2020 года к аналогичному периоду 2019 года.

Ввод жилья в регионах всего за апрель-май 2020 года снизился на 517 тысяч квадратных метров к аналогичному периоду прошлого года (минус 17%). В 50 регионах наблюдалось сокращение, в 30 – рост. Лидерами падения стали республики Татарстан и Башкортостан, Ленинградская и Кемеровская области.

Лидеры пророста по вводу жилья – Челябинская, Тюменская и Воронежская области.

Так, в Челябинской области прирост ввода жилья составил 78 тысяч квадратных метров. В Тюменской области прирост 54 тысячи квадратных метров жилья и на замыкает эту тройку Воронежская область. Там данный показатель составил 49 тысяч квадратных метров.