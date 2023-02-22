22.02.2023
Сотрудники ФСБ наведались к детям в Есаульскую школу –интернат
22.02.2023
Проект ММК «Металлурги зажигают» стал лауреатом коммуникационного конкурса
22.02.2023
Полицейские творчески поздравили жителей Челябинской области с Днем защитника Отечества
22.02.2023
В Челябинске снимают документальный фильм про мужество, отвагу и честь
22.02.2023
Челябинские власти не продлят «Техсервису» разрешение на строительство высоток рядом с бором
22.02.2023
Депутаты Магнитогорска обсудили работу правоохранительных органов
Челябинская область получила 283 миллиона от Фонда развития территорий
14.02.2023
Челябинская область получит 3,4 миллиарда рублей на поддержание бюджетной стабильности
23.12.2022
Дефицит бюджета на 2023 год почти в два раза превысит первоначальный план 2022 года
22.12.2022
Бюджет Челябинской области принят, разногласия остались
22.12.2022
Принят главный финансовый документ Челябинской области на 2023 год
Путин предложил создать госфонд помощи погибшим участникам СВО и ветеранам
21.02.2023
Тысячу челябинцев собрала «Уральская мозаика» в Курчатовском районе
21.02.2023
Завод ММК в Турции возобновляет производство после вызванного землетрясением перерыва
20.02.2023
«Начальник разведки» оставил свой «след» на Урале
20.02.2023
Ситуация с пищевым отравлением челябинских лицеистов попала в поле зрения Бастрыкина
19.02.2023