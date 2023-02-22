Челябинская область получила 283 миллиона от Фонда развития территорий

Челябинская область получила дополнительные федеральные средства – в региональный бюджет поступили от публично-правовой компании «Фонд развития территорий» 283 миллиона 14,48 тысячи рублей на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры.

Соответствующие изменения в закон об областном бюджете на 2023-й и плановый период 2024–2025 годов одобрили депутаты Законодательного собрания региона 22 февраля 2023 года.

Федеральные средства будут направлены на реконструкцию очистных сооружений в Магнитогорске и Карабаше, и на строительство отдельно стоящей котельной в поселке Энергетиков в Троицке.

Одновременно законопроектом предусматривается уточнение распределения расходов между главными распорядителями средств областного бюджета и кодами бюджетной классификации, в том числе в связи с уточнением объемов финансирования и механизмов реализации отдельных мероприятий.

По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, на завершение строительства социальных объектов государственной и муниципальной собственности будет направлено более 700 миллионов рублей. На завершение модернизации объектов коммунальной инфраструктуры запланировано 362,9 миллиона рублей.

На содержание рекультивированного земельного участка, занятого городской свалкой в Металлургическом районе города Челябинска, предусмотрено 150 миллионов рублей, на строительство (приобретение) жилья для переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания – около 70 миллионов рублей.

С учетом предлагаемых изменений доходы областного бюджета составят 222 миллиарда 506 миллионов 699,18 тысячи рублей, расходы - 294 миллиарда 326 миллионов 354,98 тысячи рублей. Дефицит останется без изменений -71 миллиард 819 миллионов 655,8 тысячи рублей.