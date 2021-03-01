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Челябинская область получила дополнительные средства на дороги

Бюджет Челябинской области пополнился на 820 миллионов рублей за счет увеличения объема безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Деньги будут направлены на реализацию дорожного нацпроекта, а также на финансирование объектов спортивной инфраструктуры региона.

Внесение изменений в областной бюджет на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов одобрили депутаты Законодательного собрания региона на втором в этом году заседании, которое прошло в очном режиме.

По словам министра финансов Челябинской области Андрея Пшеницына, из полученных федеральных средств 800 миллионов рублей предназначено на финансирование дорожной деятельности в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Таким образом, в 2021 году объем финансирования дорожного нацпроекта составит в общей сложности более пяти миллиардов рублей.

В Челябинске в 2021 году в рамках нацпроекта мероприятия будут осуществляться по трем направлениям: строительство объектов улично-дорожной сети, ремонт объектов улично-дорожной сети (с последующим восстановлением дорожной разметки) и обустройство наружного освещения в рамках двух проектов капитального ремонта (на автодороге к поселку Новосинеглазово от Троицкого тракта до улицы Челябинской и участка улицы Мраморной от улицы Морской до кольца автодороги в аэропорт).

Планируется завершить строительство дороги на улице Татищева (от улицы Петра Сумина до улицы Петра Столыпина), на Татищева (от Петра Сумина до Комсомольского проспекта), на улице Конструктора Духова (от улицы Сергея Герасимова до железнодорожного переезда) и на улице Наркома Малышева (от Братьев Кашириных до ул. Университетской Набережной).

В настоящее время завершаются конкурентные процедуры по заключению контрактов, уточнили в миндортрансе

Еще 20 миллионов рублей, поступивших из федеральной казны, пойдут на оснащение объектов спортивной инфраструктуры региона спортивно-технологическим оборудованием.

Также в областном бюджете учтены сложившиеся на первое января 2021 года остатки в сумме 22,8 миллиона рублей. Из них 17,4 миллиона рублей – это средства Фонда содействия реформированию ЖКХ, предусмотренные на переселение граждан из аварийного жилья, и 5,4 миллиона рублей – средства госкорпорации «Росатом» на реализацию мероприятий экологической программы.

Кроме того, в бюджете были предусмотрены расходы на компенсацию регоператорам выпадающих доходов, возникающих в результате установления льготных тарифов в области обращения ТКО в размере 100 миллионов рублей.

Таким образом, с учетом принятых изменений, доходы областного бюджета на 2021 год составят 187 миллиардов 183,4 миллиона рублей, расходы – 209 миллиардов 669,9 миллиона рублей. Дефицит останется на прежнем уровне - 22 миллиарда 486,5 миллиона рублей.