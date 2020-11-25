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Челябинская область получит дополнительно 2,7 миллиарда из федеральной казны

Челябинская область получит около 2,7 миллиарда рублей из федеральной казны на поддержание стабильности бюджетной системы.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Документ размещен на сайте кабмина. Всего из федерального бюджета будет направлено 80 миллиардов рублей из резервного фонда правительства РФ. Помощь получат 39 регионов, у которых из-за пандемии сократились поступления в доходную часть бюджета. Приоритетное внимание при распределении дотаций уделено территориям с высокими темпами роста инвестиционных расходов, говорится в сообщении на сайте кабмина.

Как отметил на заседании правительства Михаил Мишустин, средства помогут выполнить все социальные обязательства перед гражданами и сконцентрировать дополнительные ресурсы для борьбы с распространением COVID-19.

В Челябинскую область будет направлено два миллиарда 678 миллионов 299,4 тысячи рублей.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минфина региона, выделенные дополнительно средства предназначены на уже утвержденные в областном бюджете расходы, на которые из-за кризиса не хватает собственных средств.

В минфине уточнили, с начала пандемии коронавируса Челябинская область уже получила на сбалансированность бюджетной системы 5,6 миллиарда рублей. Деньги поступили в регион двумя траншами. Первая часть в размере 2,5 миллиарда рублей пришла в мае, вторая - 3,1 миллиарда рублей - в июле.

За девять месяцев 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления в областной бюджет снизились на 9,6% и составили 133,5 миллиарда рублей. Из них 67% - 89,4 миллиарда рублей - сформировано за счет собственных ресурсов, налоговых и неналоговых поступлений.