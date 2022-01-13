Челябинская область получит федеральные средства на развитие школьного туризма

Челябинская область получит более 44 миллионов рублей из федерального бюджета на реализацию нового проекта по повышению доступности и популяризацию туризма для школьников 5-9 классов.

Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства России Михаил Мишустин. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Всего на эти цели в федеральном бюджете на 2022 год предусмотрено 500 миллионов рублей, в том числе Челябинской области – 44 миллиона 394,8 тысячи рублей. Из бюджета региона в рамках софинасирования будет выделено 20 миллионов рублей.

Минэкономразвития Челябинской области подготовлено вся необходимая нормативно-правовая документация для участия в программе. «Новая программа будет осуществляться в рамках национального проекта „Туризм и индустрия гостеприимства“. Одним из его ключевых приоритетов является создание условий для доступного отдыха подрастающего поколения», - сообщает министерство.

Программа позволит познакомить школьников с историей родного края в рамках небольших путешествий.

Планируется, что в 2022 году данной услугой смогут воспользоваться около 8,3 тысячи детей, проживающих в Челябинской области.

В целом Челябинская область в 3,5 раза увеличила расходы на популяризацию туризма.

Отметим, что в 2022 году в Челябинской области также увеличено финансирование Агентства международного сотрудничества, которое курирует туризм.

ФОТО: Минэкономразвития Челябинской области