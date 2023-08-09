Челябинская область получит казначейский кредит

Одобрена заявка Челябинской области на получение специального казначейского кредита. Всего по итогам конкурса отобраны заявки 32 регионов, сообщил вице-премьере Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

«Одобрили еще один набор заявок на специальные казначейские кредиты. Еще больше важных инфраструктурных проектов будут реализованы в стране», - написал Марат Хуснуллин в своем Telegram-канале.

Кредитные средства получат 32 региона. На эти цели выделено 75 миллиардов рублей. Челябинская область сможет получить 1,7 миллиарда рублей.

В основном, по словам вице-премьера, они будут направлены на модернизацию ЖКХ: систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения.

В общей сложности удастся реализовать 61 проект, который благоприятно повлияет на жизнь граждан и развитие регионов, уточнил зампредседателя правительства.