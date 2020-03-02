Челябинские власти начали штрафовать ТРК за неубранный снег.

Как рассказал сегодня, второго марта, заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Егоров, был проведен мониторинг 35-ти крупных торговых центров - власти смотрели, как убирается снег на их территориях.

«Мы обнаружили снежные навалы на газонах - огромные кучи снега. Были выписаны штрафы семи торговым центрам. Сейчас дошла очередь до предприятий средней розничной торговли. Их тоже мониторим», - отметил Александр Егоров.

По его словам, штрафы на общую сумму 590 тысяч рублей наложены на юрлиц за не очищенные от снега входные группы объектов торговли и услуг. Речь идет о трех известных сетевых магазинах.

«За последнюю неделю управление благоустройства проверило также 71 улицу, выявив 133 факта неудовлетворительной зимней уборки. Административной комиссией за некачественную уборку от снега было выписано штрафов на сумму 300 тысяч рублей», - сообщил Александр Егоров.

Глава Челябинска Наталья Котова на аппаратном совещании в городской администрации обратила внимание всех ответственных лиц на необходимость организовать своевременную очистку крыш от наледи и сосулек. У подрядных организаций, ответственных за уборку от снега улично-дорожной сети, градоначальница потребовала лучше очищать тротуары - сегодня по городу невозможно передвигаться, Челябинск превратился в один большой каток.