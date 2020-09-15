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Челябинский цинковый завод выходит на новые рынки сбыта

Экономика
Сегодня, 14:59
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Челябинский цинковый завод, входящий в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании,  в ходе реализации программы диверсификации производства отправил потенциальным потребителям опытные образцы новой продукции - высокочистого индия Ин0000 с содержанием основного элемента не менее 99, 9999% и припоя ПОИн-52.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» начальник отдела по связям с общественностью АО «ЧЦЗ» Наталья Васильева, 50-граммовые бруски новой продукции отгружены потребителям в Китай, Швейцарию и США.

По словам начальника коммерческого отдела Челябинского цинкового завода Александра Печенкина, среди потенциальных покупателей новинок – компании, занимающиеся производством полупроводниковой продукции, солнечных фотоэлементов, криогенного оборудования. Завод отправляет на апробацию сразу несколько образцов каждому потребителю, чтобы покупатели могли оценить качество продукта и увидеть, что оно остается стабильным и не меняется, в зависимости от партии. После получения отзывов потребителей будет принято окончательное решение о целесообразности расширения производства. 

 

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