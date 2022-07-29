Челябинский регоператор после череды судов пересчитал плату за вывоз ТКО

«Центр коммунального сервиса» исполнил предупреждение Челябинского УФАС России и пересчитал плату за вывоз ТКО за 10 дней. Об этом сообщили в пресс-службе регоператора. Речь идёт о предупреждении, выданном «ЦКС» в 2021 году. Антимонопольщики посчитали, что компания навязывает потребителям невыгодные для них условия договора о расчёте платы.

Ведомство расценило действия регоператора как злоупотребление доминирующим положением на рынке. ООО «ЦКС» с этим не согласилось и обратилось в суд. Однако законность предупреждения УФАС признал Арбитражный суд Уральского округа, а ранее - Арбитражный суд Челябинской области и Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд. В итоге перерасчёт платы за вывоз ТКО был произведён за период с 21 декабря по 31 декабря 2019 года.

Напомним, в декабре 2020 года было признано недействительным постановление Министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области об установлении предельных тарифов на услугу регионального оператора за период с 21 декабря по 31 декабря 2019 года. В связи с этим региональному оператору по обращению с ТКО Челябинского кластера надлежало произвести в меньшую сторону перерасчёт для потребителей такой услуги.