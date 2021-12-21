Челябинский Союз промышленников и предпринимателей признан лучшим региональным отделением РСПП

Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области стал победителем конкурса Российского Союза промышленников и предпринимателей в номинации «За активное участие в повестке РСПП».

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» пресс-секретарь СПП Челябинской области Ольга Смирнова, диплом из рук президента РСПП Александра Шохина получил президент СПП, член бюро правления РСПП Виктор Рашников. Деятельность региональных отделений РСПП оценивалась по десяти критериям, среди которых – участие в работе трехсторонних комиссий, взаимодействие с органами власти, экспертно-аналитическая деятельность,работа по линии РСПП и другие.

По словам Виктора Рашникова, Союз промышленников и предпринимателей Челябинской области действует по своей повестке, продиктованной вызовами, проблемами и аправлениями социально-экономического развития региона. Тренды его работы коррелируют с повесткой общероссийского объединения, что лишний раз говорит о ее актуальности.

Представители областного Союза промышленников работают в трех десятках общественных экспертных советов, комиссий, рабочих групп, определяющих главные направления промышленной, инвестиционной, социальной, экологической политики Южного Урала.

РСПП объединяет тысячи крупнейших российских компаний и насчитывает 86 региональных отделений. В состав Союза промышленников входят более ста предприятий и организаций разных отраслей экономики – металлургии, машиностроения, ОПК, добывающей промышленности, энергетики, финансовой сферы, телеком и IT-компании. Вклад предприятий СПП в валовой региональный продукт Челябинской области превышает 70%.