02.11.2022
Челябинское УФАС проверит контракт на освещение программы переселения соотечественников
02.11.2022
Глава Еткуля с коллегами встретились с мобилизованными в полевом лагере
02.11.2022
В Челябинске на три дня перекроют движение на двух улицах
02.11.2022
В сквере у челябинской «Юности» установят стальные урны и велопарковки
02.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на третье ноября (18+)
02.11.2022
Тренинг по адаптации особых детей прошел в школе-интернате спортивного профиля Челябинска
Челябинское УФАС проверит контракт на освещение программы переселения соотечественников
Конкурсную документацию могли «заточить» под определенного поставщика
29.07.2022
Челябинский регоператор после череды судов пересчитал плату за вывоз ТКО
05.07.2022
Сговор на аукционе: участнику на поставку эндопротезов придется заплатить штраф
02.06.2022
В Челябинске отменили заявки на многомиллионные дорожные конкурсы
30.04.2022
Торговые сети хотят разорить челябинцев на сладеньком?
Призванные в армию до конца года южноуральцы рассредоточатся по всей стране
02.11.2022
Луганские школьники отдохнут на каникулах в «Еланчике»
01.11.2022
ФСБ задержала подозреваемых в хищении денег, выделенных Минцифры
31.10.2022
Челябинский «ВОИН» получил высокую оценку Ассоциации ветеранов «Альфа»
30.10.2022
В Челябинске на грани исчезновения находится уникальный полигон Александра Петрова
29.10.2022