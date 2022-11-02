Челябинское УФАС проверит контракт на освещение программы переселения соотечественников

Антимонопольная служба Челябинской области проверяет организацию конкурса на освещение программы переселения граждан в Челябинскую область. Признаки нарушения антимонопольного законодательства обнаружены при проверке электронного конкурса на оказание услуг по информационному обеспечению реализации государственной программы Челябинской области «Оказание содействия добровольному переселению в Челябинскую область соотечественников, проживающих за рубежом» через средства массовой информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. Как сообщили в пресс-службе регионального отделения УФАС, начальная цена контракта составляла 17 миллионов рублей, выиграл его Издательский дом «Гранада Пресс» на сумму 14,3 млн рублей.

«По предварительной информации, разработанная конкурсная документация была «заточена» под ООО ИД «Гранада пресс». Так, срок оказания услуг составлял 12 дней с даты заключения контракта. Такое условие могло исполнить только ООО ИД «Гранада Пресс», поскольку ему заранее было известно о потребности заказчика, о планировании и финансировании конкурса. Указанное позволило ему начать подготовку к торгам до их официального объявления», - сообщили в антимонопольной службе.

Заседание по рассмотрению дела назначено на 24 ноября.