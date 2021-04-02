02.04.2021
Через ВТБ Мои Инвестиции теперь можно участвовать в размещении высокодоходных облигаций
02.04.2021
В Златоусте задержали мужчину, совершившим изнасилование и убийство 23 года назад
02.04.2021
Южноуральцы в выходные смогут бесплатно сдать тест на ковид
02.04.2021
В «Лебедином озере» на челябинской сцене будет блистать японская Одетта
02.04.2021
Еженедельник ЧЦЗ «Заводские будни» - победитель областного конкурса на призы СПП в номинации «Лучшее корпоративное СМИ»
02.04.2021
«Все включено»: ГУФСИН приглашает на бесплатное обучение в ведомственные вузы
31.03.2021
Группа ВТБ провела первую сделку с дистанционным открытием эскроу-счета
30.03.2021
Прогноз по росту розничного рынка в России
30.03.2021
ВТБ планирует выдать один триллион рублей ипотеки
30.03.2021
ВТБ предлагает унифицировать льготные программы по ипотеке
Прокуратура проверит информацию о двойном гражданстве Мительмана
01.04.2021
Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
01.04.2021
Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
31.03.2021
ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
31.03.2021
Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
31.03.2021