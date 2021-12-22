Депутаты Магнитогорска утвердили бюджет на следующий год

Депутаты городского Собрания Магнитогорска (Челябинская область) вчера, 21 декабря, во втором окончательном чтении утвердили бюджет города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов. Расходы запланированы на 11 процентов больше, чем принимались на этот год.

Доходная часть бюджета города утверждена в сумме почти 16 млрд. рублей, расходная – около 18 млрд. рублей. Бюджет Магнитогорска традиционно останется социально ориентированным. Около 60% составляют расходы по управлениям образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.

Бюджетные ассигнования по управлению образования на 2022 год предусмотрены в сумме 6,8 млрд. рублей, расходы по управлению социальной защиты населения запланированы в сумме 2,7 млрд. рублей, по управлению культуры – 668,4 млн. рублей, по управлению физической культуры и спорта - 472,8 млн. рублей.

Проект бюджета города на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов прошел процедуру публичных слушаний, а также экспертизу Контрольно-счетной палаты города.

Председатель бюджетной комиссии городского Собрания Александр Довженок отметил рост бюджета города по сравнению с первоначальным планом 2021 году в размере 11%. «Это значит, что в городе реализуется огромное количество мероприятий. Вновь обращаюсь к распорядителям бюджетных средств: важно вовремя проводить все тендерные процедуры по выбору подрядчиков, работы выполнять качественно», - подчеркнул он.

Спикер Собрания Александр Морозов уточнил: «Бюджет города предусматривает строительство школы и нового детского сада, а также реконструкцию еще одного, будет капитально отремонтировано здание театра «Буратино», начнется капитальный ремонт в Театре оперы и балета. Безусловно, предусматривается благоустройство территорий, выбранных жителями: сквер Трех поколений и левобережный сквер им. Чайковского. Кроме того, планируется отремонтировать 12 км дорог и на юге города построить три новые. Также в бюджете заложены средства на реконструкцию очистных сооружений, работы по рекультивации левобережной свалки и на многое другое. Областной бюджет на следующий год также включает в себя беспрецедентные расходы, направленные на развитие всей области. Уверен, Магнитогорск в следующем году сохранит достигнутый уровень».