Для южноуральских предпринимателей МТС запустила облачный бухгалтерский сервис

Облачный бухгалтерский сервис от МТС «Дебет Кредит» поможет южноуральским предпринимателям самостоятельно вести отчетность с помощью автоматизированной онлайн-платформы или воспользоваться бухгалтерским аутсорсингом. «Дебит Кредит» доступен на онлайн-витрине инструментов для предпринимателей «МТС Твой Бизнес».

Сервис «Дебет Кредит» освободит предпринимателей от бухгалтерии, чтобы они могли заниматься своим делом. Платформа поможет вести электронную отчетность, выставлять счета, товароучет и сверку документов с Федеральной налоговой службой. Начинающим предпринимателям «Дебет Кредит» бесплатно выпустит электронную подпись, поможет в подготовке и подаче документов для открытия бизнеса, а также окажет круглосуточную поддержку по возникающим вопросам.

Пользователи смогут протестировать сервис бесплатно в течение 100 дней - онлайн-бухгалтерия подходит для руководителей, бухгалтеров и владельцев ИП и ООО, использующих любые системы налогообложения, включая патентную.

Бухгалтерский аутсорсинг «Дебет Кредит» позволит передать ведение бухгалтерии и кадрового учета на аутсорсинг команде выделенных специалистов. Для удобства клиентов постановка задач и контроль их исполнения происходят с помощью бизнес-ассистентов.