Долгожданный газ пришел в проблемный поселок Златоустовского округа
Экономика
Сегодня, 14:36
Автор: 
Любовь Юрина

Сегодня, 12 декабря, состоялся торжественный пуск газа в газопровод в поселке Закаменский Златоустовского городского округа (Челябинская область).

Об этом событии сообщил на своей странице в соцсетях глава Златоуста Максим Пекарский. А накануне, 11 декабря, на совещании с главами губернатор Алексей Текслер попросил Максима Пекарского отчитаться о выполнении данного им поручения по решению проблемы снабжения природным газом жителей поселка Закаменский.

Напомним, газопровод в поселке был построен еще несколько лет назад, но голубое топливо так и не доходило до домов жителей (подрядчик отступил от проектно-сметной документации и возникли проблемы с постановкой объекта на учет).

Жители неоднократно жаловались в городскую администрацию, областным властям. В конце августа 2019 года глава региона Алексей Текслер заехал в поселок Закаменский и после общения с жителями потребовал от властей найти решение проблемы. В начале сентября глава Златоуста Вячеслав Жилин по требования губернатор ушел в отставку (одной из причин была и скандальная газификация в поселке).

В конце октября мэром Златоустовского городского округа был избран Максим Пекарский. Ему и предстояло решить проблему с газификацией.

«Сегодняшнему пуску газа предшествовала сложная и кропотливая работа. В течение полутора месяцев с момента моего избрания мы встречались с подрядчиком практически ежедневно, - рассказал Пекарский. - На сегодняшний день цель достигнута, поручение губернатора выполнено».

«Люди ждали объект несколько лет. Хорошо, что удалось до конца года эту задачу решить, как вы и обещали», – отметил Алексей Текслер и поблагодарил главу за работу.

По словам Пекарского, власти планируют до конца января завершить работу по подключению домов. «Но здесь многое будет зависеть от самих жителей – им нужно заключить договор, решить вопрос по пожарной безопасности. Эту работу возьмем на контроль», - подчеркнул глава.

Автор: 
Любовь Юрина
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