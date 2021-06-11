Экспорт гречки из России временно запрещен

Уральская транспортная прокуратура сообщила о временном запрете на экспорт продуктов питания из России. Под него попали гречиха, крупы грубого помола из гречихи и гречневое зерно.

Ограничения введены в целях обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации и недопущения резких колебаний цен на данные продукты на внутреннем рынке страны.

Запрет не распространяется на случаи вывоза таких товаров в целях оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам, обеспечения деятельности воинских формирований Российской Федерации, находящихся на территории иностранных государств, а также организаций Российской Федерации, расположенных в городе Байконур и на архипелаге Шпицберген, а также международных транзитных перевозок.

Напомним, из-за коронавируса популярная в России крупа подорожала почти в два раза. По сравнению с декабрем 2018 года в декабре 2019 года гречка выросла в цене в среднем по стране с 47,9 до 69,7 рубля.

Аналитики отмечают, что максимальный скачок ценника был зафиксирован в Перми – 91 процент. Также высокий рост отмечался на Алтае, Бурятии, Удмуртии и Смоленской области – 82 процента. В то же время в некоторых территориях отмечалось снижение стоимости популярной крупы. Например, в Еврейской автономной области гречка подешевела на 12 процентов, Чукотском АО – на восемь процентов, в Ямало-Ненецком автономном округе – на пять процентов и в Ненецком – на три.