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21.12.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В прошедшие выходные, 18 и 19 декабря, в Курчатовском районе активно боролись с последствиями сне
20.12.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.12.2021

Фестиваль «Интермузей-2021. Челябинск» подвел итоги: в лидерах Троицкий краеведческий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

21.12.2021

Жители Челябинска увидят «Руслана и Людмилу» с участием артистов театра «Астана Опера» и Мариинского театра
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21.12.2021

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21.12.2021 11:34

Энергетики «Россети Урал» обеспечили дополнительные мощности для подключения медицинского оборудования в Миассе и Златоусте          

Специалисты Златоустовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили реконструкцию трансформаторной подстанции для обеспечения надежного электроснабжения Городской больницы №2 в городе Миасс Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба Челябэнерго, в ходе работ энергетики произвели замену трансформатора 315 кВА на два - 250 кВА и 400 кВА, что позволило обеспечить выдачу запрошенной медицинским учреждением мощности в объеме, необходимом для работы современного диагностического оборудования.

«В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» наша больница оснащена аппаратом магнитно-резонансной томографии, который позволяет провести точную диагностику на ранних стадиях заболевания, - отмечает главный инженер ГБУЗ «Городская больница №2 г. Миасс» Ирина Николенко. - Выражаем благодарность энергетикам за оперативное подключение к электросетям и возможность запуска аппарата в кратчайшие сроки».

Качественное электроснабжение лечебного учреждения обеспечено в рамках реализации программы по технологическому присоединению к электросетям «Россети Урал» - «Челябэнерго».

В городе Златоуст Челябинской области специалисты «Россети Урал» досрочно обеспечили электроснабжение Центра амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОП) Медицинского центра «Лотос», произведя реконструкцию кабельной и воздушной линии от трансформаторной подстанции до лечебного учреждения в рамках исполнения договора дополнительных услуг. В клинико-диагностическом центре, который проводит диагностику и лечение онкологических пациентов по полису ОМС, установлено новое высокотехнологичное оборудование, на котором проводится обследование онкобольных, диспансерное наблюдение, химиотерапия в рамках дневного стационара. За медучреждением закреплено взрослое население 11-ти городских округов и муниципальных районов горнозаводской зоны Челябинской области.

Добавим, что в контуре ответственности Златоустовских электросетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» в 2021 году энергетики подключили к электросетям компании восемь лечебных учреждений: от городской больницы до ФАПа, – в Миассе, Златоусте, Сатке, Чебаркульском и Уйском районах Челябинской области. Суммарная максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила 395 кВт.

ПАО «Россети»
Челябэнерго
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В Челябинской области продолжается снижаться число классов, отправленных на карантин по острой ре
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Коронавирус
21.12.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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21.12.2021

Эмоциональное выгорание: как не гореть, светя другим?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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21.12.2021

Власти и предприниматели муниципалитетов Челябинской области ответят в суде за опасные здания рядом со школами и садиками
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В прошедшие выходные, 18 и 19 декабря, в Курчатовском районе активно боролись с последствиями сне
20.12.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Месяца не проходит, чтобы в одном из российских регионов не произошло аварии, причиной которой яв
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  • +7 919- 403 -53 -05

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К жителям северо-запада Челябинска вернулась вода

16.12.2021 16:03

В Челябинске состоится турнир по гандболу памяти бойца ОМОН Андрея Петрякова

16.12.2021 15:39

Аmmann: качественная строительная техника от всемирно известного производителя

16.12.2021 15:38

До конца года большинство ковидных баз в Челябинской области вернут в плановую помощь

16.12.2021 15:36

Война продолжается: челябинские вандалы перешли в наступление

16.12.2021 15:26

«Ростелеком» и ПФР подвели итоги Всероссийского конкурса «Спасибо интернету»

16.12.2021 15:11

В знаменитый челябинский особняк на улице Труда спустя сто лет вернулись музыка и танцы

16.12.2021 14:51

Вектор знаний для управления персоналом: АЗ «УРАЛ» провел учебные тренинги

16.12.2021 14:48

В Челябинске из-за коммунальной аварии жители северо-запада остались без воды

16.12.2021 14:40

Настоящее чудо: врачи ЧОКБ помогли женщине с внематочной беременностью родить здоровую дочку

16.12.2021 14:28

В Челябинской области пока не регистрировался «Омикрон»

16.12.2021 14:18

Челябинские пешеходы теперь могут управлять светофорами на проспекте Победы

16.12.2021 13:29

Мэрия Челябинска заплатит миллиард за долги муниципального банкрота

16.12.2021 13:27

Четверо сотрудников покинули администрацию правительства Челябинской области

16.12.2021 13:07

В Челябинске проходят уникальные гастроли Большого театра России с балетом «Жизель»