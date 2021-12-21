Энергетики «Россети Урал» обеспечили дополнительные мощности для подключения медицинского оборудования в Миассе и Златоусте          

Специалисты Златоустовских электрических сетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» завершили реконструкцию трансформаторной подстанции для обеспечения надежного электроснабжения Городской больницы №2 в городе Миасс Челябинской области.

Как сообщает пресс-служба Челябэнерго, в ходе работ энергетики произвели замену трансформатора 315 кВА на два - 250 кВА и 400 кВА, что позволило обеспечить выдачу запрошенной медицинским учреждением мощности в объеме, необходимом для работы современного диагностического оборудования.

«В рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» наша больница оснащена аппаратом магнитно-резонансной томографии, который позволяет провести точную диагностику на ранних стадиях заболевания, - отмечает главный инженер ГБУЗ «Городская больница №2 г. Миасс» Ирина Николенко. - Выражаем благодарность энергетикам за оперативное подключение к электросетям и возможность запуска аппарата в кратчайшие сроки».

Качественное электроснабжение лечебного учреждения обеспечено в рамках реализации программы по технологическому присоединению к электросетям «Россети Урал» - «Челябэнерго».

В городе Златоуст Челябинской области специалисты «Россети Урал» досрочно обеспечили электроснабжение Центра амбулаторно-онкологической помощи (ЦАОП) Медицинского центра «Лотос», произведя реконструкцию кабельной и воздушной линии от трансформаторной подстанции до лечебного учреждения в рамках исполнения договора дополнительных услуг. В клинико-диагностическом центре, который проводит диагностику и лечение онкологических пациентов по полису ОМС, установлено новое высокотехнологичное оборудование, на котором проводится обследование онкобольных, диспансерное наблюдение, химиотерапия в рамках дневного стационара. За медучреждением закреплено взрослое население 11-ти городских округов и муниципальных районов горнозаводской зоны Челябинской области.

Добавим, что в контуре ответственности Златоустовских электросетей филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» в 2021 году энергетики подключили к электросетям компании восемь лечебных учреждений: от городской больницы до ФАПа, – в Миассе, Златоусте, Сатке, Чебаркульском и Уйском районах Челябинской области. Суммарная максимальная мощность присоединенных энергопринимающих устройств составила 395 кВт.