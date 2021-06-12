Fitch Ratings подтвердило рейтинг Челябинской области: прогноз «Стабильный»

Международное агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Челябинской области на уровне «BBB», прогноз «Стабильный». Оценки аналитиков отражают высокую кредитоспособность региона и его устойчивость даже в условиях пандемии коронавируса.

Как отмечают аналитики агентства, Челябинская область имеет промышленную экономику с развитой металлургической отраслью, что способствует хорошей бюджетной обеспеченности. При этом, несмотря на сохраняющуюся концентрацию экономики на металлургическом секторе, доля доходов по этому сектору у региона является умеренной.

«Челябинская область проводит консервативную долговую политику. Регион поддерживает низкий уровень долга и не имел рыночного долга в 2017-2019 годов, – говорится в сообщении Fitch Ratings. – В 2020 году регион привлек заимствования на рынке и выпустил семилетние внутренние облигации на сумму 7 млрд рублей, в результате чего его фискальная долговая нагрузка выросла, но все еще оставалась низкой».

В целом подтверждение кредитного рейтинга отражает ожидания Fitch, что кредитоспособность Челябинской области будет оставаться сильной в среднесрочной перспективе.

«Fitch ожидает, что, несмотря на негативное влияние на экономику, обусловленное пандемией коронавируса, и растущую долговую нагрузку, показатели долга у региона будут сильными и будут соответствовать его кредитоспособности на самостоятельной основе «bbb+», что выше рейтингов Российской Федерации («BBB»/прогноз «Стабильный»)», – сообщается в аналитическом отчете.

«Выводы международного агентства говорят о том, что на самом деле кредитоспособность Челябинской области выше, чем указано в итоговой оценке. И аналитики Fitch неоднократно это отмечали, рейтингуя нас, – комментирует министр финансов Челябинской области Андрей Пшеницын. – Но оценки регионов всегда сдерживаются суверенным рейтингом страны – прогнозы по ним не могут быть выше, чем у Российской Федерации. Поэтому, если в дальнейшем суверенные оценки будут пересмотрены в лучшую сторону, рейтинг кредитоспособности региона также повысится».

Всего, по оценкам Fitch Ratings, шесть российских регионов обладают самостоятельным кредитным профилем, превосходящим кредитоспособность Российской Федерации. Это Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Башкирия, Татарстан и Челябинская область.

А пресс-службе минфина региона напомнили, в апреле 2021 года рейтинговое агентство АКРА также подтвердило высокую кредитоспособность региона и низкие бюджетные риски, сохранив кредитный рейтинг Челябинской области на уровне AA(RU), прогноз «Стабильный».