Группа ММК повышает эффективность экспортных продаж.

Об этом рассказал ведущий специалист группы стратегического развития ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) Игорь Сапожников, выступив на 17-й международной конференции «Экспорт стали и металлургического сырья из стран СНГ». Приоритетным для Группы ММК исторически является российский рынок, но продажи на экспорт также важны для Группы.

Традиционно в структуре продаж Группы ММК доминируют отгрузки в адрес российских потребителей: в 2020 году их доля достигла 68-ти процентов в общем объеме продаж. Еще 12 процентов пришлось на рынки стран бывшего Советского Союза, и 19 процентов – на покупателей вне постсоветского пространства.

«Российский рынок является более привлекательным для ММК в силу географического расположения компании в Уральском регионе РФ, где особенно востребована сталь, а также из-за удаленности региона от морских портов», – пояснил Игорь Сапожников.

Благодаря широкой линейке металлопродукции, тесному сотрудничеству с клиентами, высокому качеству сервиса, коротким срокам поставки и выгодному географическому расположению ММК занимает лидирующие позиции на российском внутреннем рынке.

Тем не менее, для Группы ММК важен и экспорт: благодаря ему компания задействует все мощности и расширяет присутствие на зарубежных рынках, в том числе на рынках премиальной продукции. В продажах ММК на экспорт доминирует горячекатаный прокат – по данным Всемирной ассоциации стали (Worldsteel), наиболее востребованный в мире вид стальной продукции.

«Спрос на эту продукцию остается стабильным и высоким», – подчеркнул Игорь Сапожников.

По итогам 2020-го года, наибольший объем экспортных продаж ММК пришелся на страны Восточной Азии. Впрочем, ситуация меняется от года к году: компания придерживается гибкой экспортной политики и в случае неблагоприятных условий для продаж в каком-то из регионов может оперативно переориентировать поставки на другие рынки.

Кроме того, дифференциация экспортных продаж помогает ММК снизить риски от потенциального изменения торгового законодательства в той или иной стране.

Важным событием с точки зрения продаж Группы ММК на внешние рынки стал запуск в июле 2021 года на площадке MMK Metalurji (турецкий актив Группы) в Искендеруне электросталеплавильного цеха с литейно-прокатным модулем.

В 2021 году планируется произвести до 260 тысяч тонн горячекатаного проката; частично этот объем будет использован в качестве подката на дальнейших переделах (в производстве оцинкованного проката и проката с покрытием), частично – реализован на внутреннем турецком и экспортных рынках.

Среди сильных сторон MMK Metalurji – уникальная для турецкого рынка линейка премиальной продукции, экологичное производство с низким уровнем выбросов парниковых газов и выгодное географическое расположение в непосредственной близости от стран Европы, Ближнего Востока и Северной Африки.

«Возобновление работы электросталеплавильного производства MMK Metalurji позволит Группе упрочить позиции на турецком рынке и повысить эффективность экспортных продаж за счет расширения их географии», – отметил Игорь Сапожников.