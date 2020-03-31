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Групповая пересадка волос в Турции

Экономика
Сегодня, 12:06

Пересадка волос в Турции – очень популярная услуга. Каждый день в турецких клиниках проводится более 200 подобных операций среди местных жителей, россиян и граждан других стран. Турецкие врачи благодаря опыту, хорошей теоретической подготовке и современному оборудованию способны решить сложные проблемы. Квалификация и опыт врачей – один из основных критериев выбора медицинского учреждения, так как от этого зависит конечный результат, безопасность пациента.

Еще одна причина, по которой многие россияне выбирают турецкие клиники, это доступные цены. Они на порядок ниже, чем в европейских клиниках. Поскольку Турция расположена относительно близко, то можно сэкономить на перелете. Климат этой страны позволяет совмещать посещение медицинского центра и отдых. Еще один из способов экономии – договориться с клиникой о скидке для группы пациентов. Можно собрать компанию на пересадку, а затем при оказании услуг получить отличную скидку.

Групповая пересадка волос позволит оценить на практике ряд преимуществ:

  • возможность найти новых друзей и приятную компанию на время полета, пересадки в аэропорту;
  • экономия денег;
  • обеспечение личной безопасности в чужой стране.

Люди объединяются в группы, общаются, отправляются вместе на лечение и отдых. Можно совместить медицинские процедуры и прогулки по Стамбулу, поездки на острова или посещение других достопримечательностей. В Турции многие разговаривают на русском языке, поэтому не стоит переживать по поводу языкового барьера. К тому же отдых в группе становится более комфортным и безопасным. Если вас заинтересовала эта возможность, то можно дополнительно ознакомиться с отзывами на сайте https://peresadkavolos.info/. Здесь поделились своими впечатлениями люди, которые успешно пересадили волосы в турецких клиниках.

В какую цену обойдется пересадка волос в Турции?

Средняя стоимость операции в российских клиниках рассчитывается с учетом количества графтов, дополнительно оказанных услуг. Преимущества обращения в турецкие клиники – возможность заказать пакет «Все включено». Он отличается фиксированной ценой. Пакет включает все необходимые консультации, анализы, расходные материалы. Удобно, что оплата проводится только по факту выполненной операции. Чтобы узнать о возможности операции и ее стоимости, можно связаться непосредственно с сотрудниками клиники или ее официальными представителями. Отправьте фотографию. И помните, что при групповой пересадке предоставляется скидка, размер которой зависит от условий клиники.

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