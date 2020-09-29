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Инновационные разработки компании «Интерсвязь» высоко оценили участники саммита БРИКС

Экономика
Сегодня, 14:45
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Лидер IT-сферы Челябинской области – компания «Интерсвязь» - представил свои технологии на международном уровне в ходе состоявшегося в Челябинске на базе Южно-Уральского государственного университета форума молодых ученых саммита БРИКС 2020 года.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе компании «Интерсвязь», участники международного форума высоко оценили челябинские технологии масштабного проекта «Умный город». Его презентация прошла в онлайн формате. Участие в ней приняли более 120 представителей зарубежного научного сообщества.

Пятый форум молодых учёных стран БРИКС продлился пять дней. В дискуссиях, мастер-классах и круглых столах приняли участие делегации из Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки. В составе каждой было более 20 человек. Это перспективные представители молодого научного и инноваторского сообщества в возрасте до 40 лет. Одновременно работали сразу три параллельные сессии. В рамках проведения мастер-классов по технологиям «Умного города» в заключительный день форума были представлены инновационные решения ведущих IT-компаний, научно-исследовательского университета и агентства инвестиционного развития Челябинска. При этом «Интерсвязь» представила сразу четыре уже действующих проекта.

По словам генерального директора компании «Интерсвязь» Эдуарда Калинина, участие в форуме такого уровня стало бесценным опытом. Специалисты компании убедились, что их разработки с использованием искусственного интеллекта и машинного зрения вызывают интерес не только на отечественном, но и мировом рынках высокотехнологичных решений. При этом все работы имеют ярко выраженную социальную направленность. Весь проект «Умный город» призван сделать жизнь людей комфортнее и безопаснее. Технология «Электронный ключ от домофона» - это универсальный инструмент, который может быть синхронизирован с абсолютно любым сервисом, в основе которого лежат технологии беспроводной передачи данных на близком расстоянии. Разработка «Транспортная карта» позволяет в одно движение оплачивать проезд в общественном транспорте. С помощью приложения можно отслеживать детальную историю поездок и пополнять баланс. Количество поездок с использованием ключа достигает уже семи тысяч в неделю. Проект «Умные парковки» позволяет в режиме реального времени отслеживать наличие свободных мест на паркингах и отображать на смартфонах пользователей размеченную карту парковки. В основе технологии лежат свёрточные нейросети. Опция «Виртуальная сигнализация» фиксирует подозрительную активность возле автомобиля и передаёт сигнал пользователю.

Технологии машинного зрения регулярно усовершенствовались и способны надежно работать даже в плохих погодных условиях - в снегопад и под проливным дождём. Система мониторинга повреждений трубопроводов с высокой точностью позволяет находить места протечек и аварий. Ее датчиками уже оборудованы наиболее ответственные участки челябинских городских сетей. Оборудование подключено к цифровой платформе умного

города. В ней данные обрабатываются. В случае чрезвычайного происшествия сигнал немедленно поступает напрямую в коммунальную организацию. Сервис «Запись к врачу» основан на интеграции приложения компании «Интерсвязь» с региональной медицинской информационной системой, доступ к которой имеют все медицинские учреждения области. В этом разделе пользователи могут заполнить заявку на приём или вызов специалиста на дом. Медработник получает доступ ко всей информации, указанной пациентом, а также может самостоятельно открыть дверь домофона при прибытии на место вызова.

Совместная презентация проектов южноуральских IT-компаний стала не только возможностью продемонстрировать местные разработки мировому научному сообществу, но и площадкой для продуктивного обмена опытом и идеями.

 

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