Как научиться успешно торговать на «Форексе»

Для каждого трейдера важно иметь торговый план, с помощью которого он будет знать, в какое время лучше входить или выходить, какие валютные пары выбрать для торговли, как управлять своим финансами на «Форексе»

Многие новички допускают одну и ту же ошибку. Они планируют только внутридневную сделку. От этого они не получают прибыль в долгосрочной перспективе. Именно поэтому знание правил управления своим капиталом и мани-менеджмент так важны для успешной торговли. Они нужны для того, чтобы при первой же сделке не потерять весь капитал. Как новичкам, так и профессиональным трейдерам необходимо освоить и правильно применять в своей работе мани-менеджмент.

С чего начинается управление капиталом

Несомненно, так же, как и в любой другой профессии, чтобы успешно торговать на рынке «Форекс», необходимы определенные навыки и знания. Начинать следует с торговли на демо-счете. Это нужно делать сразу после того, как вы изучили теорию и основы торговли. Таким образом, вы сможете понять, как работает рынок, а также по какому принципу функционируют основные торговые стратегии. Вам будет необходимо выбрать несколько стратегий для торговли и в результате определиться со своей личной стратегией, усовершенствовать ее. Только после того как вы достаточно попрактиковались на демо-счете, можно уже переходить на настоящий рынок. Запомните, что рисковать можно только теми финансами, которые вы готовы потерять. Никогда не ставьте на кон все финансовые сбережения. Далее будет нужно научиться управлению своими доходами, что в результате поможет вам сохранить свой начальный вклад, значительно увеличить в перспективе доход от совершенных сделок.

Теперь определяемся со стратегией торговли на рынке. Необходимо четко придерживаться своей разработанной стратегии, никогда не давать эмоциям взять верх над вами. Важно, чтобы в вашу стратегию были включены такие пункты: точка открытия и закрытия сделки, уровни стоп-лосс и тейк-профит. Детальнее про Форекс стратегии можно узнать на сайте. Здесь представлена подробная информация по этому поводу.

Безусловное следование личной стратегии научит вас дисциплинированности, а это качество важно в любой профессии. В данном случае это относится и к качественному управлению финансами, торговле на валютном рынке.

Как успешно управлять своими финансами на рынке

Изначально может показаться, что управлять своим капиталом – дело несложное, но на самом деле это не так. Зачастую те, кто делают первые шаги в трейдинге, думают, что их начальный капитал никогда не будет подвержен риску. Поэтому уже на начальном этапе нужно заниматься решением данной проблемы. Управление капиталом – это совокупность таких подходов:

Учитывайте свой рисковый капитал. Имеет смысл идти на риск, который не превышает несколько процентов от общей суммы рискового капитала в течение одной сделки.

Скажите «нет» агрессивной торговле.

Установите реальные цели, грамотно управляйте финансами, имейте консервативный подход.

Следуйте выработанной стратегии.

Избегайте большого кредитного плеча, особенно это касается новичков.

Не стоит торговать в состоянии тильта.

Используйте stop loss.

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