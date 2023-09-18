18.09.2023
МиГ-31 не допустил нарушения границы «Посейдоном» ВМС США над Баренцевым морем
18.09.2023
Около 45 тысяч юных челябинцев отдохнули этим летом в детских лагерях
18.09.2023
Новый сезон литературных чтений в Челябинске Кирилл Шишов откроет разговором о Короленко
18.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 19 сентября (18+)
18.09.2023
Южноуральский депутат Евгений Илле в составе делегации «Опоры России» работает в Китае
18.09.2023
Желающих ликвидировать аварийно-опасные участки челябинских дорог не нашлось
Как осуществляется вывоз строительного мусора?
04.07.2023
В Челябинске участились случаи масштабных загрязнений мусором зеленых массивов
31.05.2023
В Челябинской области как минимум 70 садовых товариществ нарушают природоохранное законодательство
26.05.2023
Челябинцы будут оплачивать вывоз коммунальных отходов по единой квитанции
20.04.2023
Сезонные аномалии: почему контейнерные площадки быстро переполняются
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023
В Челябинске в воскресенье отмечено превышение ПДКмр по двум загрязняющим веществам
17.09.2023
Центробанк повысил размер ключевой ставки до 13%
15.09.2023