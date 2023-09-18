Как осуществляется вывоз строительного мусора?

После ремонта, выполнения строительных, отделочных, демонтажных работ на стройплощадках, в квартирах, офисах и домах остается немало отходов. Это специфический мусор, который нельзя выбросить в близлежащий контейнер. Он требует вывоза и последующей утилизации на полигонах. Все работы должны проводиться в соответствии с экологическими стандартами и нормативами. Если вас интересует вывоз строительного мусора , заказывайте услугу у профессионалов. Эта деятельность осуществляется только компаниями, которые располагают лицензиями, имеют разрешение.

Для вывоза строительного мусора используются автомобили марки ГАЗ или пухтовозы. Манипуляторы применяются для подъема габаритных и тяжелых грузов на специальные платформы. Выбор техники для транспортировки зависит от объема строительного мусора, его типа.

Особенности вывоза строительного мусора в пухтовозах

Эксплуатация контейнеров-пухто помогает сократить время погрузки строительных отходов до минимума. Весь мусор (битый кирпич, штукатурка, остатки плитки) помещается в специальные бункеры до приезда машины с мультилифтом. На нее переносится контейнер, который затем доставляется на полигон для утилизации. Это один из самых эффективных и популярных методов вывоза строительных отходов с помощью профи. Можно воспользоваться помощью грузчиков, чтобы упростить поставленную задачу.

Применение «ГАЗели»

Еще один вариант организации доставки строительных отходов на полигон — применение автомобилей ГАЗ. Выделим преимущества:

возможность вывоза до полутора тонн мусора;

маневренность — автомобили ГАЗ используются для перевозки мусора там, где другой транспорт не проходит из-за больших габаритов;

наличие бортового кузова или тента — можно перевозить старую мебель, оконные рамы или малогабаритные предметы. В зависимости от типа груза подбирается и транспорт.

Доверяйте вывоз строительных отходов на свалку только компетентным специалистам со стажем и лицензией. Чем быстрее будет утилизирован такой мусор, тем лучше. Можно договориться о поэтапной транспортировке, чтобы исключить накопление опасного хлама. Читайте блог компании по вывозу мусора для получения интересующей информации. Вы можете обратиться к специалистам с заявкой, указать тип отходов, получить предварительный расчет и дождаться грузчиков с подходящим контейнером для утилизации.

Лицензия Л020-00113-78/00585884 от 19.07.2022

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