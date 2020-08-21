ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

Как стать самозанятым? Южноуральцам рассказали о новых возможностях в предпринимательстве

Экономика
Сегодня, 15:53
Размер текста

Южно-Уральская ТПП провела онлайн-конференцию о новом специальном налоговом режиме для самозанятых граждан – налоге на профессиональный доход. В Челябинской области он установлен с 1 января 2020 года.

С введением режима повышенной готовности в Челябинске вырос уровень безработицы – на сегодняшний день практически 30 тысяч горожан остаются без работы. Однако в этом чиновники видят и позитивный потенциал: все большее число граждан находят себя в предпринимательской деятельности, причем абсолютно легально и на максимально выгодных для себя условиях. В этом им помогает статус самозанятых.

«С марта этого года количество самозанятых в Челябинске увеличилось почти в два раза, данную форму занятости выбрали уже 8 тысяч горожан. Если говорить о перспективах, то мы пока находимся лишь в начале пути, и огромное количество людей, которые сейчас нигде не зарегистрировали свою деятельность, могут достаточно просто легализовать свои доходы, получив при этом очень мягкий налоговый режим», - отметил заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

По словам экспертов, новый налоговый режим очень привлекателен для населения. Во-первых, низкими ставками налога: при оказании услуг физическому лицу с дохода нужно заплатить всего 4 %, а при оказании услуг предпринимателю или компании — 6 %. Во-вторых, вести свою деятельность самозанятые могут без регистрации ИП. Кроме того, не обязательно платить страховые взносы, вести налоговый учет и сдавать отчетность, применять онлайн-кассу.

«Процедура регистрации достаточно простая – через приложение «Мой налог» она займет не более 10 минут. Что касается выбора региона. Можно выбрать регион, где оказываешь услуги, причем независимо от своей прописки, но также можно зарегистрироваться в том регионе, где есть клиенты, которые получают ваши услуги. То есть, если вы работаете в регионе, где данный режим еще не принят, но у вас есть клиенты в Челябинской области, то вы регистрируетесь у нас и соответственно являетесь плательщиком данного налога», - пояснила председатель комитета ЮУТПП по развитию МСП Ирина Новикова.

В то же время, с точки зрения ФНС России, налог на профессиональный доход имеет ряд нюансов.

«Самое главное, чтобы у физического лица, зарегистрировавшегося в статусе самозанятого, не было наемных работников, а его доход не превышал 2 млн 400 тысяч рублей в год. При этом можно совмещать основную работу с дополнительным заработком, если услуги оказываются не работодателю», - пояснил начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Челябинской области Кирилл Фролов.

За меры поддержки категории граждан, переходящих в статус самозанятых, отвечает Минэкономразвития России. Эти меры ведомство рассматривает как первый шаг граждан к началу ведения предпринимательской деятельности.

«В конце прошлого года были внесены изменения в нашу программу льготного кредитования под ставку 8,5%, где самозанятые граждане указаны как возможные заемщики по программе. Кроме того, этим летом принят закон, где в статьях о мерах поддержки малого и среднего бизнеса появились граждане, являющиеся плательщиками налога на профессиональный доход. То есть, теперь у нас есть законодательные основания, чтобы инфраструктура поддержки, которая сейчас помогает МСБ, помогала бы и самозанятым гражданам. Они смогут получать в государственных микрофинансовых организациях микрозаймы по льготным ставкам до 5,5% до двух миллионов рублей на три года, получать гарантии в региональных гарантийных организациях или в Корпорации МСП и т.д.», - дал комментарий заместитель директора Департамента инновационной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Андрей Тараканов.

Вся поддержка субъектов МСП и самозанятых на территории Челябинской области с начала этого года оказывается в МФЦ «Территория бизнеса». На сегодняшний день там можно получать консультационную помощь, а также посещать образовательные программы.

Развитие новой формы деятельности граждан поддерживает и Федеральная служба по труду и занятости РФ. Вместе с тем, одной из задач ведомства является защита трудовых прав населения. Поэтому работникам в статусе самозанятых оно рекомендует взвесить все «за» и «против» и учесть определенные риски: неоплату больничных, непредоставление отпусков, невозможность получить страховые выплаты при утрате работоспособности, неформирование стажа, утрату профессиональных навыков.

«Следует усилить информационную составляющую о возможностях и преимуществах таких форм занятости, как наемный труд и самозанятость. И та, и другая форма является легальным способом права на труд со своими плюсами, и об этих плюсах люди должны знать. Абсолютно точно такой выбор не должен быть вынужденным и мучительным, когда работнику предлагается уйти в категорию самозанятых или потерять работу», - уточнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости РФ Иван Шкловец.

Участникам конференции рассказали также о программах кредитования и банковских продуктах для самозанятых, ответили на многочисленные вопросы.

«Самозанятость – достаточно новая форма налогового режима, и совсем скоро у населения появятся дополнительные вопросы, частные ситуации, требующие детального рассмотрения. Кроме того, армия самозанятых будет только увеличиваться. Поэтому Южно-Уральская торгово-промышленная палата будет регулярно информировать сообщество обо всех изменениях, касающихся налога на профессиональный доход, и проводить подобные встречи», - подвел итоги мероприятия вице-президент ЮУТПП Сергей Ермаков.

Все интересующие вопросы, в том числе касающиеся взаимоотношений индивидуальных предпринимателей и организаций, работающих с самозанятыми, можно присылать на почту ok@tpp74.ru. Очередная конференция пройдет с учетом актуальности поступивших запросов. 

Пресс-служба Южно-Уральской ТПП

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники.

Отправить новость
Вчера, 10:50
Крупнейший вуз региона подвел промежуточные итоги приемной кампании
Вчера, 10:15
Игры на скорости 5G: Билайн запустил пилотную зону связи пятого поколения в Санкт-Петербурге
19.08.20 17:44
Челябинская область активно формирует бюджет на предстоящие три года, 2021-й будет непростым
19.08.20 14:54
ВТБ запустил дистанционную реструктуризацию автокредитов
19.08.20 14:43
ММК поборется за звание «Экспортер года» сразу в двух номинациях
19.08.20 14:07
Доменщики ММК установили новый рекорд в выплавке чугуна
19.08.20 10:12
В Челябинской области самая низкая цена на бензин в России
18.08.20 15:57
Алексей Текслер заявил о возрождении в Верхнем Уфалее социальной сферы
18.08.20 14:28
ВТБ подключает роботов для выплат по клиентским обращениям
18.08.20 11:28
Ак Барс Банк поддержал акцию Ростуризма по возврату части средств за туры по России
Крупным планом
Сегодня, 15:17
Папа может!
Каково быть декретным отцом?
Спорт
Сегодня, 14:52
Три улицы Челябинска после реконструкции обзаведутся велосипедными дорожками
Новости
Сегодня, 15:42
Общество
Челябинская телебашня станет одного цвета с российским флагом
Сегодня, 15:24
Общество
Тестировать школьников на наркотики будут по новым правилам
Сегодня, 14:54
Происшествия
Наркосбытчика из Магнитогорска, который бросался с ножом на полицейского, заключили под стражу
Сегодня, 14:32
Происшествия
В Челябинске задержан неадекватный мужчина с пистолетом и метательным ножом
Сегодня, 14:29
Общество
В Челябинске названа дата начала судебного процесса по делу Томинского ГОКа
Материалы рубрики
Вчера, 12:21
Экономика
Россиянам хотят субсидировать полеты на самолетах
Вчера, 12:18
Экономика
Портфель привлеченных средств ВТБ в Челябинской и Курганской областях превысил 100 миллиардов рублей
Вчера, 12:16
Экономика
Текслер поставил задачу обеспечить Южный Урал продовольствием
19.08.20 14:54
Экономика
ВТБ запустил дистанционную реструктуризацию автокредитов
19.08.20 14:07
Экономика
Доменщики ММК установили новый рекорд в выплавке чугуна
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Вакансии в Челябинске

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика