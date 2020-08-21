Как стать самозанятым? Южноуральцам рассказали о новых возможностях в предпринимательстве

Южно-Уральская ТПП провела онлайн-конференцию о новом специальном налоговом режиме для самозанятых граждан – налоге на профессиональный доход. В Челябинской области он установлен с 1 января 2020 года.

С введением режима повышенной готовности в Челябинске вырос уровень безработицы – на сегодняшний день практически 30 тысяч горожан остаются без работы. Однако в этом чиновники видят и позитивный потенциал: все большее число граждан находят себя в предпринимательской деятельности, причем абсолютно легально и на максимально выгодных для себя условиях. В этом им помогает статус самозанятых.

«С марта этого года количество самозанятых в Челябинске увеличилось почти в два раза, данную форму занятости выбрали уже 8 тысяч горожан. Если говорить о перспективах, то мы пока находимся лишь в начале пути, и огромное количество людей, которые сейчас нигде не зарегистрировали свою деятельность, могут достаточно просто легализовать свои доходы, получив при этом очень мягкий налоговый режим», - отметил заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

По словам экспертов, новый налоговый режим очень привлекателен для населения. Во-первых, низкими ставками налога: при оказании услуг физическому лицу с дохода нужно заплатить всего 4 %, а при оказании услуг предпринимателю или компании — 6 %. Во-вторых, вести свою деятельность самозанятые могут без регистрации ИП. Кроме того, не обязательно платить страховые взносы, вести налоговый учет и сдавать отчетность, применять онлайн-кассу.

«Процедура регистрации достаточно простая – через приложение «Мой налог» она займет не более 10 минут. Что касается выбора региона. Можно выбрать регион, где оказываешь услуги, причем независимо от своей прописки, но также можно зарегистрироваться в том регионе, где есть клиенты, которые получают ваши услуги. То есть, если вы работаете в регионе, где данный режим еще не принят, но у вас есть клиенты в Челябинской области, то вы регистрируетесь у нас и соответственно являетесь плательщиком данного налога», - пояснила председатель комитета ЮУТПП по развитию МСП Ирина Новикова.

В то же время, с точки зрения ФНС России, налог на профессиональный доход имеет ряд нюансов.

«Самое главное, чтобы у физического лица, зарегистрировавшегося в статусе самозанятого, не было наемных работников, а его доход не превышал 2 млн 400 тысяч рублей в год. При этом можно совмещать основную работу с дополнительным заработком, если услуги оказываются не работодателю», - пояснил начальник отдела налогообложения юридических лиц УФНС России по Челябинской области Кирилл Фролов.

За меры поддержки категории граждан, переходящих в статус самозанятых, отвечает Минэкономразвития России. Эти меры ведомство рассматривает как первый шаг граждан к началу ведения предпринимательской деятельности.

«В конце прошлого года были внесены изменения в нашу программу льготного кредитования под ставку 8,5%, где самозанятые граждане указаны как возможные заемщики по программе. Кроме того, этим летом принят закон, где в статьях о мерах поддержки малого и среднего бизнеса появились граждане, являющиеся плательщиками налога на профессиональный доход. То есть, теперь у нас есть законодательные основания, чтобы инфраструктура поддержки, которая сейчас помогает МСБ, помогала бы и самозанятым гражданам. Они смогут получать в государственных микрофинансовых организациях микрозаймы по льготным ставкам до 5,5% до двух миллионов рублей на три года, получать гарантии в региональных гарантийных организациях или в Корпорации МСП и т.д.», - дал комментарий заместитель директора Департамента инновационной политики и развития предпринимательства Минэкономразвития России Андрей Тараканов.

Вся поддержка субъектов МСП и самозанятых на территории Челябинской области с начала этого года оказывается в МФЦ «Территория бизнеса». На сегодняшний день там можно получать консультационную помощь, а также посещать образовательные программы.

Развитие новой формы деятельности граждан поддерживает и Федеральная служба по труду и занятости РФ. Вместе с тем, одной из задач ведомства является защита трудовых прав населения. Поэтому работникам в статусе самозанятых оно рекомендует взвесить все «за» и «против» и учесть определенные риски: неоплату больничных, непредоставление отпусков, невозможность получить страховые выплаты при утрате работоспособности, неформирование стажа, утрату профессиональных навыков.

«Следует усилить информационную составляющую о возможностях и преимуществах таких форм занятости, как наемный труд и самозанятость. И та, и другая форма является легальным способом права на труд со своими плюсами, и об этих плюсах люди должны знать. Абсолютно точно такой выбор не должен быть вынужденным и мучительным, когда работнику предлагается уйти в категорию самозанятых или потерять работу», - уточнил заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости РФ Иван Шкловец.

Участникам конференции рассказали также о программах кредитования и банковских продуктах для самозанятых, ответили на многочисленные вопросы.

«Самозанятость – достаточно новая форма налогового режима, и совсем скоро у населения появятся дополнительные вопросы, частные ситуации, требующие детального рассмотрения. Кроме того, армия самозанятых будет только увеличиваться. Поэтому Южно-Уральская торгово-промышленная палата будет регулярно информировать сообщество обо всех изменениях, касающихся налога на профессиональный доход, и проводить подобные встречи», - подвел итоги мероприятия вице-президент ЮУТПП Сергей Ермаков.

Все интересующие вопросы, в том числе касающиеся взаимоотношений индивидуальных предпринимателей и организаций, работающих с самозанятыми, можно присылать на почту ok@tpp74.ru. Очередная конференция пройдет с учетом актуальности поступивших запросов.