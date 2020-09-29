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Каслинский завод отлил фонари для сквера у тиеатра оперы и балета Екатеринбурга

Экономика
Сегодня, 15:24
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Каслинский завод архитектурно-художественного литья (ООО «КЗАХЛ», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) отлил 220 фонарных столбов для благоустройства сквера у театра оперы и балета в Екатеринбурге. Модели всех осветительных приборов специально спроектированы для данного проекта специалистами завода.

Сквер открылся в конце прошлого года после реконструкции, продолжавшейся полтора года. Здесь появилось новое ограждение, ротонда, лестницы, прогулочные дорожки, вазоны и балюстрада из гранита, а также чугунные фонари и торшеры, благодаря обилию которых сквер получил в народе название сквера фонарей.

Литых светильников в сквере четыре вида: от миниатюрных торшеров высотой 80 сантиметров до внушительных столбов высотой более 10 метров. Изделия объединены в ансамбль единообразными матовыми плафонами в форме шара и общей стилистикой неувядаемой классики.

Сквер уже успел стать излюбленным местом отдыха горожан и гостей столицы Урала.

 

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