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Клиенты ВТБ сократили траты на зарубежный отдых на треть во время «бархатного сезона»

Экономика
Сегодня, 14:31
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 За сентябрь и первую неделю октября Турция стала лидером по тратам клиентов ВТБ среди всех курортных направлений, доступных россиянам для отдыха в этом сезоне. Объем трат там достиг более миллиарда рублей, что на 113 миллионов рублей больше, чем за тот же период годом ранее. Однако всего в открытых для соотечественников зарубежных странах траты клиентов ВТБ в ходе нынешнего «бархатного сезона» составили два милларада рублей, сократившись на 35% к прошлому году в результате последствий пандемии. Наиболее заметно – в 10 раз – снизились траты в Греции и Южной Корее.

По данным карточного бизнеса ВТБ, еще в начале сентября расходы клиентов на отдых в Турции были на 8% меньше, чем годом ранее. Но уже на второй неделе сентября прирост к аналогичному периоду прошлого года составил 17%. Наиболее заметно в «бархатный сезон» выросли траты держателей карт ВТБ на железнодорожные и авиабилеты – в 3,8 раза год к году. В 2,2 раза больше стали тратить на аренду автомобилей и мотоциклов, на 82% увеличились расходы на гостиницы и отели, на 72% - на рестораны и кафе. На 28% выросли траты на экскурсии. При этом клиенты банка стали меньше тратить в магазинах одежды и обуви – снижение оборота в этом сегменте составило 13%.

«Еще в августе туристические расходы наших клиентов в Турции, которая первой открыла свои границы для россиян этим летом, были на треть ниже уровня прошлого года. Но уже в сентябре-октябре мы увидели прирост трат год к году. Увеличению расходов российских туристов в Турции способствовала недоступность большинства других популярных пляжных направлений, в том числе более дорогих, а также запрет на путешествия до середины августа, что позволило россиянам накопить более значительный бюджет на отпуск», - говорит, руководитель управления «Дебетовые карты и счета» ВТБ Ксения Андреева.

В Египте во время «бархатного сезона» клиенты ВТБ потратили почти 11 миллионов рублей, что сопоставимо с результатами прошлого года. В остальных открытых странах произошло серьезное падение расходов. В ОАЭ траты туристов сократились на 54%, в Великобритании – на 48%, в Белоруссии – на 40%, на Мальдивах – на 36%, в Швейцарии – на 30%.

Наибольшее снижение туристических расходов из традиционных пляжных направлений, открытых сегодня для россиян, в сентябре-октябре продемонстрировала Греция, которая ограничила количество российских туристов: уровень трат клиентов ВТБ в этой стране к прошлогоднему «бархатному сезону» там снизился на 91% год к году и составил всего 38 миллионов рублей. Наименее значительно – на 44% - уменьшились расходы на авиа и железнодорожные билеты, в 50 раз сократились траты на аренду автомобилей и экскурсионные бюро.

Также почти в 10 раз – на 89%, до 16,5 миллионов рублей - снизились туристические расходы клиентов банка в популярной у жителей Дальнего Востока Южной Корее. Наименьшее снижение трат было зафиксировано на бензин и аренду авто (на 36% и на 51% соответственно), при этом расходы на развлечения и магазины одежды упали в 20 раз год к году.

Рекордный рост туристических расходов среди клиентов банка показала страна, одна из первых открывшая свои двери для россиян этим летом – Танзания. Расходы на отдых здесь в сентябре-начале октября здесь выросли в 2,5 раза к аналогичному периоду прошлого года, но составили они всего пять миллионов рублей.

 

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