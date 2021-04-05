КМЭЗ отгрузил заказчику первую партию уникальной медной фольги

«Кыштымский медеэлектролитный завод» (АО «КМЭЗ», г. Кыштым, Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») отправил потребителю первую партию товарной электролитической фольги. Продукция произведена на мощностях нового цеха электролитической медной фольги КМЭЗ. Партия фольги толщиной 50 микрон с антикоррозионным покрытием будет применяться российским заводом для изготовления литий-ионных аккумуляторов. Предприятие уже получило стартовую поставку из Челябинской области. Постепенно южноуральская фольга полностью заместит импорт материала для нужд российских высокотехнологичных предприятий.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью, в новом цехе электролиза медной фольги КМЭЗ продолжаются пуско-наладочные работы. Строительство производства началось в 2018 году, первые образцы продукции получены в 2020 году. Технологическая линия цеха позволяет выпускать фольгу самых востребованных типов – толщиной от 9 до 105 микрон по международным стандартам IPC-4562. Данную продукцию используют при изготовлении литий-ионных аккумуляторов, а также печатных плат для электроники и в приборостроении – от смартфонов и бытовой техники до авиастроения.

Мощность цеха составляет 1,2 тысячи тонн фольги в год. Этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности отечественных производителей высокотехнологичной электроники, а также поставлять фольгу за рубеж. Цех оснащен самым современным оборудованием ведущих производителей из Европы и Азии. Инвестиции в проект превышают три миллиарда рублей.

Для справки

АО «Кыштымский медеэлектролитный завод» — один из исторических центров российской металлургии. Основан в 1757 году. В состав Группы РМК вошел в 2004 году. С этого момента на предприятии реализована масштабная программа коренного обновления производственных мощностей – медеплавильного производства, цехов электролиза и производства медной катанки. Мощность производства составляет 140 тыс. тонн медных катодов и 140 тыс. тонн медной катанки в год.

Русская медная компания (АО «РМК») входит в тройку крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки в год. На предприятиях Группы РМК работает более 11,5 тысячи человек. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка одного миллиарда рублей.