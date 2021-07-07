Копейск получит более 121 миллиона рублей на первый этап реконструкции парка Победы

Парк Победы в Копейском городском округе (Челябинская область) будет реконструирован. Большая часть суммы на проведение работ будет выделена из регионального бюджета.

Соответствующее решение принял губернатор Алексей Текслер.

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В ближайшее время жители Копейска смогут ознакомиться с проектом благоустройства парка Победы.

Как сообщает пресс-служба правительства, обновление парка будет проходить в два этапа. На реализацию первого этапа работ по реновации парка потребуется 135 миллионов рублей. Из областной казны город получит 90% от этой суммы – более 121 миллиона рублей.

В рамках первого этапа будут проведены земляные работы, строительство и переустройство инженерных сетей, монтаж опор и систем наружного освещения, видеонаблюдения, оповещения, предусмотрено сооружение входных групп, установка малых архитектурных форм, озеленение (посадка деревьев и кустарников, устройство газонов).

Парк Победы со стадионом «Химик» в Копейске был заложен в 50-х годах прошлого века. Тогда же было высажено более 40 видов деревьев и кустарников. Больше 20 лет парк не обновлялся. В настоящее время некогда любимое место активного отдыха копейчан восстанавливается и вновь обретает былую популярность.