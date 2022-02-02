КСП проверит бюджетную отчетность министерств Челябинской области за 2021-й год

Контрольно-счетная палата Челябинской области сообщила о начале ежегодной проверки бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств за 2021-й год.

По информации КСП, объектами внешней проверки являются региональные министерства и главные управления, а также территориальный фонд обязательного медицинского страхования Челябинской области.

«Комплекс проведенных контрольных мероприятий позволит КСП как независимому органу внешнего государственного финансового контроля сформировать мнение о достоверности отчетности объектов контроля и послужит основанием для подготовки заключения об исполнении областного бюджета в 2021-м году», - сообщили в контрольно-счетной палате региона, добавив, что проверочные мероприятия предусмотрены пунктом 1.1 плана работы КСП на 2022-й год.