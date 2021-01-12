Кузнечно-прессовый цех»Уралкуза» за 40 лет отгрузил более 2 миллионов тонн продукции

Кузнечно-прессовый цех»Уралкуза» за 40 лет отгрузил более 2 миллионов тонн продукции

Завод «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел», Челябинская область) отметил 40-летие кузнечно-прессового цеха. С момента открытия отгружено более 2 млн тонн продукции.

Уникальные изделия этого производства применяются в военной, атомной, судостроительной, авиакосмической, энергетической и нефтегазовой промышленности страны.

Первую продукцию цех изготовил 20 декабря 1980 года на ковочном прессе №7, который стал первым автоматизированным ковочным комплексом в СССР. Строительство цеха было обусловлено острой необходимостью обеспечения трубопрокатных заводов страны поковками для производства тонкостенных труб. Сегодня кузнечно-прессовый цех изготавливает поковки из широкого марочного сортамента, в том числе сплавов с особыми эксплуатационными свойствами. Имеющиеся на челябинской промплощадке молоты, прессы, термическое и обдирочное оборудование позволяют производить уникальные крупногабаритные поковки и валки до 1600 миллиметров в диаметре с массой до 40 тонн, в том числе для прокатных станов предприятий металлургического дивизиона Группы «Мечел». Продукция цеха сертифицирована международными органами стандартизации и сертификации, что позволяет расширять границы поставок.

«Продукция цеха изготавливается из высококачественной стали собственного производства, а часть заказов из стали ЧМК и «Ижстали». На данный момент мы освоили производство поковок для изготовления ответственного оборудования атомных электростанций, в том числе и для зарубежных проектов. В новом году планируем организовать полное обеспечение прокатных цехов ЧМК валками, увеличить объёмы продукции на экспорт», – отметил директор управления по операционной деятельности ПАО «Уральская кузница» Даниил Мергенев.