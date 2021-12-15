Лучший поставщик: ММК в очередной раз наградил своих самых надежных партнеров

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) в очередной раз отметило своих самых надежных партнеров в сфере снабжения по итогам шестого конкурса «Лучший поставщик».

Компании были награждены почетными дипломами конкурса и памятными призами – скульптурным изображением рукопожатия как символа прочного партнерства.

Руководство ММК придает большое значение проведению этого конкурса, поскольку взаимоотношения с поставщиками – один из ключевых аспектов успешного развития предприятия.

В своем приветствии участникам церемонии награждения генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев отметил, что у комбината в данный момент более двух тысяч 250-ти действующих поставщиков.

«И мы должны находить выгоду не только в том, чтобы поставлять друг другу продукцию, но и в том, чтобы правильно выстроить процесс, обеспечить качество и необходимые сроки. ММК в настоящее время реализует масштабную программу, нацеленную на повышение точности наших поставок своим клиентам. И могу с гордостью сказать, что нам в этом направлении удалось многого достичь. Я уверен, что у нас вами также получится развивать партнерские отношения с точки зрения точности поставок, качества и гарантий, а также сервисов, которые вы можете нам предложить. Именно поэтому мы решили каждый год определять лучших из лучших наших поставщиков», - сказал Павел Шиляев.

В этом году организаторы премии вручают ее не только по категориям тех или иных материально-технических ресурсов, но и присуждают номинацию, отражающую определенные достижения компании. Так, ООО «Газпромнефть-cмазочные материалы» – победитель категории ГСМ – признана лучшей в номинации «Лидер открытого ценообразования».

Всего награды конкурса «Лучший поставщик 2021» были присуждены в 13 номинациях. Среди победителей - ООО «ИМС Сервис» (номинация «Лидер уникальных цифровых решений для производства»), ООО УК «МЕТАЛЛОИНВЕСТ» (номинация «Лидер устойчивой цепочки поставок»), ЗАО «Редукционно-охладительные установки» (номинация «Лидер экономической эффективности»).

Победитель в категории «Энергоресурсы» - ООО «Магнитогорская энергетическая компания» - получила почетный диплом победителя в номинации «Лидер взаимовыгодного сотрудничества». В представлении компании на церемонии награждения было отмечено, что она поставляет 100% объема покупной электрической энергии для потребностей Группы ПАО «ММК», расположенных в Магнитогорске, а также оказывает комбинату полный комплекс услуг по организации учета электрической энергии и активно принимает участие в работе с ПАО «ММК» по снижению стоимости покупной электрической энергии.

Почетный дипломом в номинации «Лидер инноваций и новых технологий» получил DHM GROUP - один из лидеров комплексных работ по проектированию, изготовлению и внедрению современного оборудования для металлургии и литейных дворов доменных печей.

В категории «Услуги» номинация «Лидер научных решений для производства» была присуждена Магнитогорскому государственному техническому университету им. Г.И. Носова. Магнитогорский вуз - полноценный партнер комбината в сфере реализации задач научно-исследовательского характера. В период с 2016 года по текущий момент силами МГТУ реализовано около 60% всех проектов НИОКР ПАО «ММК».

Почетным дипломом в номинации «Лидер экологических решений в металлургии» была награждена компания Primetals Technologies Austria GmbH, предоставляющая полный набор технологий газоочистки от одного поставщика. В настоящее время ПАО «ММК» и Primetals Technologies Austria GmbH реализуют крупный экологический проект по строительству пылегазоулавливающих установок конвертеров и отделения перелива чугуна в кислородно-конвертерном цехе.

В номинации «Стабильно высокое качество поставок» отмечен поставщик подшипников KOYO (JTEKT Corporation). Почетный диплом в номинации «Лидер стратегического партнерства» получило ПАО «Трубная металлургическая компания», которая не только поставляет высококачественный трубы в адрес ММК, но и сама является крупнейшим потребителем металлопродукции комбината, предназначенной для трубной отрасли.

Поставщик электротехнического оборудования ООО «ТД «ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ» признан победителем в номинации «Лучший проект с использованием интернет-магазинов». Лучшим в номинации «Лидер решений ТСО (Total cost of ownership)» стал производитель валков WALZEN IRLE GMBH, основной поставщик ПАО «ММК» высокохромистых валков черновой группы для стана «2500» горячей прокатки в ЛПЦ-4. И, наконец, АО «Челябинский электрометаллургический комбинат», крупнейший производитель ферросплавов в России, стал победителем в номинации «Лидер импортозамещения».

В заключение торжественного мероприятия генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев поблагодарил победителей конкурса за сотрудничество и выразил уверенность, что партнерские отношения с лучшими поставщиками останутся такими же плодотворными и прозрачными.