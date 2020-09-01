«Медь» Карабаша победила в конкурсе «Строитель года -2020»

Новый ТРЦ «Медь» в Карабаше (Челябинская область) стал победителем ежегодного конкурса «Строитель года -2020», итоги которого подвел челябинский межрегиональный Союз строителей.

Комиссия конкурса оценивала 67 новых зданий в разных уголках Южного Урала, республике Башкортостан и Амурской области.

Лучшим реализованным проектом в сфере гражданского строительства и победителем в номинации «Объекты коммерческого назначения» признан торговый центр «Медь», построенный АО «Карабашмедь».

Комиссия конкурса «Строитель года» лично побывала на объекте и по результатам осмотра объявила предприятие победителем. Восемь членов жюри отметили высокое качество выполненных работ и профессионализм заказчика.

Уникальный объект возведен в рамках реализации соглашения между РМК, правительством Челябинской области и администрацией муниципалитета.

Вместе с новым ТРЦ за победу в номинации боролись такие объекты, как аэровокзальный комплекс челябинского аэропорта, тренировочный каток «Металлург», академический лицей № 95 в Челябинске.

Как сообщает пресс-служба РМК, новый торгово-развлекательный центр Карабаша возвели на месте старого городского рынка. Он стал первым подобным объектом коммерческого и развлекательного назначения в городе.

Общая площадь ТРЦ превышает шесть тысяч квадратных метров. Его арендаторами станут как крупные федеральные сети, так и местные предприниматели.

Здесь планируется открыть продуктовый супермаркет, магазины одежды и обуви, мебельные и ювелирные магазины, детские товары, магазины стройматериалов и товаров для дома, аптеку и салон сотовой связи.

Верхний этаж полностью займут кинотеатр с тремя залами и современным светозвуковым оборудованием, детский центр со скалодромом, лабиринтами и батутами, а также фудкорт.

ТРЦ «Медь» уже введен в эксплуатацию. Завершается поставка оборудования, необходимого для открытия и начала работы.

Эта победа - не первая для АО «Карабашмедь» в конкурсе Союза строителей. В 2018-м году предприятие удостоилось победы сразу в двух номинациях.

В номинации «За создание современной инфраструктуры в сфере благоустройства промышленных предприятий» предприятие представило на суд жюри масштабные мероприятия по благоустройству промплощадки. В номинации «За лучший реализованный проект в сфере гражданского строительства - объекты спортивной инфраструктуры» - спорткомплекс «Металлург».

С 2010-го по 2019-й годы на социальные и благотворительные проекты в Карабаше Русская медная компания направила около полутора миллиардов рублей. На эти средства были реконструированы два детских сада, отремонтирован заводской профилакторий, построен универсальный спортивный комплекс с открытой ареной, выполнено благоустройство территории и отремонтированы дороги.

В 2020-м году РМК анонсировала новые инвестиции: в развитие инфраструктуры Карабашского городского округа планируется вложить около 800 миллионов рублей. Средства будут направлены на строительство в Карабаше современного жилого комплекса со своей газовой котельной, бассейна, а также на реконструкцию уже третьего по счету детского сада.

Проекты планируется реализовать в течение 2020-2021 годов.