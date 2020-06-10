МегаФон и Booking.com дарят бесплатные разговоры в течение месяца за путешествия по России

МегаФон и тревел-платформа Booking.com предлагают абонентам забронировать отель в России и получить в качестве бонуса бесплатную связь в подарок сроком на один месяц.

Акция с участием более 64-х отечественных отелей стартовала в период поэтапного выхода многих регионов страны из режима ограничительных мер действует до конца этого года. Стопроцентная скидка дается на любой тарифный план. Условие одно - бронь и оплата проживания в российской гостинице на любой срок.

Скидка будет действовать с первого дня заезда в отель, ее можно получить несколько раз, если между датами двух бронирований прошло более месяца. Услуга для абонентов МегаФона работает через специальный лендинг на Booking.com.

«Многие наши абоненты в этом году отправятся в поездки по России. Наверное, еще никогда путешествия не были такими желанными, как сейчас. Ждут гостей и в регионах, где уже начали подготовку к летнему сезону. Наше предложение даст возможность не только найти подходящий отель на время отпуска, но и бесплатно пользоваться привычными сервисами для общения с близкими - рассказывать об интересных маршрутах в соцсетях, искать новые места на карте, слушать музыку в дороге и смотреть фильмы», - подчеркнул коммерческий директор МегаФона Влад Вольфсон.

«Миссия Booking.com - сделать так, чтобы каждый мог открывать мир. Благодаря этому партнерству, предоставляя дополнительный бонус - месяц связи в подарок, мы продолжаем помогать нашим клиентам получать новые впечатления, путешествуя по России», - отметил региональный директор Booking.com. Алексей Матушкин.

МегаФон и Booking.com заключили соглашение о партнерстве в декабре 2019 года, предложив абонентам МегаФона бесплатный роуминг в 130 странах мира. Предложением от партнеров воспользовались путешественники в 79 странах мира.

МегаФон - единственный российский оператор, заключивший такое соглашение с крупнейшей международной площадкой по бронированию отелей. В этом году Booking.com в России сделал акцент на внутреннем туризме.