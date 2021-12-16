Мэрия Челябинска заплатит миллиард за долги муниципального банкрота

Администрация Челябинска летом 2022 года заплатит один миллиард рублей за долги муниципального предприятия-банкрота.

Как пояснили в пресс-службе мэрии, речь о МУП «Челябинский городской электрический транспорт». Эта немалая сумма заложена в бюджет на следующий год.

Выплатив миллиард, городская администрация полностью закроет долги ЧелябГЭТа, произведя оплату по исполнительному листу, поступившему в этом году (по решению суда мэрия Челябинска получила отсрочку на один год).

«Срок оплаты по данному исполнительному листу – пятое августа 2022-го года», - сообщили в пресс-службе администрации города.