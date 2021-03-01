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Металлурги ЧЦЗ смогут проявить архитектурные таланты

На входящем в состав холдинга Уральской горно-металлургической компании Челябинском цинковом заводе объявлен творческий конкурс на лучшую идею архитектурной композиции, преображающей окружающее предприятие пространство.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «ЧЦЗ», идея должна отражать специфику деятельности Челябинского цинкового завода, подчеркивать уникальность и чистоту производимой продукции. Участником конкурса может быть как любой работник предприятия, так и авторский коллектив. Умение рисовать не обязательно: принимаются не только рисунки, проекты, эскизные решения, но и текстовые описания идей. Заявка подается в свободной форме с указанием личных и контактных данных участника. Конкурсанты вправе представить сразу несколько проектных предложений или идей.

Основными критериями оценки проектов станут оригинальность идеи, уникальность, архитектурно-художественная выразительность конструкции, органичное размещение в ландшафтной среде с учетом масштаба окружающей застройки. Заявка и описание проекта или идеи, либо эскизное решение, выполненное в любой технике, необходимо направи в адрес отдела по связям с общественностью (press@zinc.ru, 10 кабинет заводоуправления). Срок приема работ – до 15 марта 2021 года. Победителя ждет главный денежный приз и право украсить своей скульптурной или архитектурной композицией предзаводскую площадь.