Михеевский ГОК приобрел обогатительную фабрику в Челябинской области

Михеевский горно-обогатительный комбинат (АО «Михеевский ГОК», Челябинская область, входит в состав Группы «Русская медная компания») приобрел обогатительную фабрику ООО «Инвест развитие». Сделку одобрила Федеральная антимонопольная служба РФ. Сумма сделки не раскрывается.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в департаменте информационной политики и связей с общественностью РМК, ООО «Инвест развитие» учреждено в 2016 году группой иностранных инвесторов при посредничестве инвестиционно-консалтинговой компании Altus Capital для реализации проектов по добыче и обогащению полезных ископаемых на территории Челябинской области. В рамках проекта в регионе в 2018 году на территории, примыкающей к производственной площадке АО «Михеевский ГОК», была построена обогатительная фабрика производительностью 9 млн тонн руды в год. На ее мощностях перерабатывалась медная руда, поставляемая с АО «Михеевский ГОК». С момента запуска ООО «Инвест развитие» переработано 29,2 миллиона тонн руды, приобретенной у АО «Михеевский ГОК», и произведено 87,9 тысячи тонн меди в концентрате, в том числе в 2020 году произведено 32,8 тысячи тонн меди в концентрате. Численность персонала ООО «Инвест развитие» - 437 человек.

РМК построила Михеевский ГОК в 2014 году в Челябинской области для добычи и обогащения медной руды Михеевского месторождения. Мощность предприятия по переработке руды составляет 18 миллионов тонн руды в год.

«Приобретение ООО «Инвест развитие» позволит Михеевскому ГОКу увеличить объемы переработки руды и производства медного концентрата в 1,5 раза, что повысит обеспеченность Группы РМК собственным минеральным сырьем», - прокомментировал президент РМК Всеволод Левин.

«Altus Capital выступал в проекте ООО «Инвест развитие» в качестве финансового инвестора с конечным сроком инвестирования денежных средств. Благодаря опыту компании в структурировании сложных проектов, а также наличию экспертизы и доступа к широкому спектру финансовых инструментов и долговому финансированию мы смогли в достаточно короткие сроки привлечь финансирование для строительства ООО «Инвест развитие» и вывести предприятие на проектные показатели. В силу наличия заинтересованности Группы РМК в увеличении собственных производственных мощностей мы достигли соглашения о реализации принадлежащего нам актива целевому инвестору», - отметил партнер, исполнительный директор Altus Capital Андрей Пожитков.

СПРАВКА

Русская медная компания (АО «РМК») входит в число крупнейших производителей меди России. Основана в 2004 году. Производственные активы РМК находятся в Челябинской, Свердловской, Оренбургской, Новгородской областях, в Хабаровском крае, а также в Республике Казахстан. В состав Группы РМК входят восемь горнодобывающих предприятий, гидрометаллургический комбинат, три металлургических завода и торговая компания. Они осуществляют полный цикл производства – от добычи и обогащения руды до выпуска и реализации готовой продукции. РМК выпускает медный концентрат, медные катоды и медную катанку, а также цинковый концентрат, аффинированное золото и серебро. Производственные мощности РМК позволяют выпускать 220 тысяч тонн медных катодов и 235 тысяч тонн медной катанки в год. Ежегодно на реализацию социальных проектов РМК направляет порядка одного миллиарда рублей.

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