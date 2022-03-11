Минсельхоз Челябинской области просит оказать содействие в бесперебойной отгрузке сахара

Министерство сельского хозяйства Челябинской области обратилось в Союз сахаропроизводителей России с просьбой оказать содействие в бесперебойной отгрузке сахара на потребительский рынок региона. В основные торговые сети он поступает ежедневно в увеличенных объемах, но на оптовом рынке в настоящее время потребности покупателей превышают возможности по его отгрузке. Южноуральцев просят не создать ажиотаж и не сметать сахар с полок магазинов.

Как сообщили в минсельхозе региона, в Челябинской области сахарная свекла не выращивается и сахар не производится. Тем не менее, благодаря работе федеральных сетей, в магазинах сахар есть в достаточном количестве. Поставки увеличены.

Например, чтобы удовлетворить спрос, «Пятерочка» увеличила ежедневные поставки вдвое — с 30 до 60 тонн, на 30% нарастил поставки «Магнит». То есть, запасов сахара в торговых сетях Челябинской области достаточно, населению закупать его впрок не нужно.

Но ажиотаж среди населения не утихает. Даже ограничения в виде продажи количества пачек сахара в одни руки не спасают. Кроме того, приобретать сахар в торговых сетях сейчас вынуждены и небольшие производители — кондитерские цеха, пекарни, которые не могут купить его на оптовом рынке.

В Челябинской области работает пять оптовых кампаний, которые закупают сахар для местного рынка в Краснодарском крае, Башкирии, Татарстане, Московской области, где находятся сахарные заводы. Ажиотаж, захвативший не только уральский регион, связан с увеличением времени отгрузки, что в свою очередь связано с некоторыми экономическими причинами.

Министерство сельского хозяйства Челябинской области обратилось в Союз сахаропроизводителей России с просьбой оказать содействие в бесперебойной отгрузке сахара на потребительский рынок региона.

В минсельхозе также отмечают, что сахар в настоящее время – это биржевой товар, и все колебания стоимости валюты отражаются на действиях основных поставщиков, в том числе на изменении цены продукта (цены на сахар у заводов-производителей меняются ежедневно).

Минсельхоз Российской Федерации будет регулировать цены с помощью закупок в интервенционный фонд, когда государство приобретает товар по одной цене, а в случае резкого скачка цен начинает реализовывать запасы интервенционного фонда на государственных биржевых торгах, что впоследствии приводит к снижению цены. Поэтому сейчас нет смысла покупать сахар на год вперед, цена на него будет регулироваться. Напротив, в настоящее время, создавая ажиотаж, южноуральцы только способствуют дефициту и повышению цен, хотя в сетевых магазинах цены на социально-значимые продукты регулируются с помощью минимальной наценки. В том числе на сахар.