ММК готов к принятию мер по минимизации рисков для своего бизнеса

Группа ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) продолжает реализацию инвестиционной программы в соответствии со своей стратегией развития.

На текущий момент руководство предприятия оценивает влияние неблагоприятной эпидемиологической обстановки на инвестиционные проекты, реализуемые в 2020-м году, как минимальное.

Компания внимательно следит за развитием ситуации по коронавирусной инфекции и полностью готова принимать меры для минимизации рисков как для своего персонала, так и для бизнеса. Однако, отмечают на предприятии, исключать вероятность негативного влияния пандемии на экономическую активность, цены на сырьевые ресурсы и металлопродукцию в ряде регионов мира нельзя.

В пиковый момент распространения коронавирусной инфекции и снижения деловой активности Группа ММК проводит ремонтные работы оборудования с плановым снижением объемов производства. В настоящий момент критического влияния на реализацию продукции на основных рынках сбыта компании не наблюдается.

Цены на металлопродукцию на внутреннем рынке в течение ближайших двух-трех месяцев будут стремиться к экспортному паритету, нормализуя премию внутреннего рынка. При необходимости Компания имеет возможность перенаправить часть объемов металлопродукции на экспортные рынки.

На сегодняшний день Группа ПАО «ММК» не имеет сложностей с поставками основных видов сырья, а также с поставками оборудования и запасных частей. Все сырьевые ресурсы взяты на особый контроль и отслеживаются как с учетом их потребления в производстве, так и с учетом складских запасов, сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината.