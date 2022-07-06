ММК-ЛМЗ презентовал новинки продукции участникам бизнес-конференции

На базе Лысьвенского металлургического завода (Пермский край, входит в Группу Магнитогорского металлургического комбината) состоялась бизнес-конференция «Группа ММК: лидерство в сегменте проката с покрытиями и фокус на клиента».

Встреча собрала свыше 80-ти переработчиков плоского проката с покрытиями, поставщиков лакокрасочных материалов, представителей отраслевых ассоциаций.

В своем вступительном слове директор ММК-ЛМЗ Алексей Кузнецов отметил, что компания сегодня активно развивает взаимодействие с конечными потребителями плоского оцинкованного и окрашенного проката, проводит встречи со своими клиентами, чтобы получить обратную связь, услышать отзывы и предложения по работке предприятия, и старается участь все эти замечания в своей работе.

Алексей Кузнецов также представил информацию о том, как в текущих условиях действует предприятие. Он отметил растущую популярность проката с текстурированными полимерными покрытиями и снижение интереса к гладким покрытиям. Это заставило ЛМЗ большее внимание уделить разработке и освоению в производстве новых рисунков. Сейчас в ассортименте предприятия десять рисунков, самые популярные из них - «орех 3d», «античный дуб 3d», «золотой орех 3d», «дуб 3d». Разработаны два новых рисунка «винтаж» в двух оттенках.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», было запланировано освоение еще и рисунков «венге» и «жемчуг», но антироссийские санкции не позволили осуществить это быстро – произошла задержка поставок роликов, чернил и лака от зарубежного поставщика. Ожидается, что их производство все-таки будет запущено в конце августа. В целом перед ЛМЗ стоит задача выйти на уровень освоения два-три рисунка в год.

Кроме того, будет продолжена модернизация мощностей ЛМЗ: на агрегате №3 установят устройства охлаждения полосы. Здесь же появится система нанесения цифровой печати на металле.

Старший менеджер по продажам ММК-ЛМЗ Валерий Терентьев добавил, что ММК сегодня сформировал эффективные предложения для потребителей. В частности, компания предлагает развитый логистический сервис, широкую продуктовую линейку оцинкованного и проката с полимерным покрытием с двух производственных площадок, цифровой канал сбыта продукции (маркетплейс mmk.market), оперативное размещение и принятие в производство заказов. Для переработчиков ММК предлагает развитие долгосрочных соглашений, совместное планирование производства для своевременного обеспечения прокатом, создание целевых запасов для снижения производственной волатильности.

Директор Торгового дома ММК Григорий Щуров заявил, что нынешняя ситуация уникальна тем, что если раньше излишний металл российские предприятия могли отправить на экспорт, то сегодня такой возможности нет. Поэтому важно расширять внутренний рынок. Время распределения квот ушло, поэтому надо быть конкурентоспособными и успешно решать вопросы взаимодействия с конечными потребителями, в том числе – с переработчиками.

На сегодня Торговый дом ММК – это 49 складов, расположенных во всех регионах России и в Казахстане. Компания развивает сервисные площадки, в том числе для розничных потребителей. Посредством уфимской площадки торгового дома планируется попробовать реализовать метизную продукцию через сеть «Озон».

Уже 12 июля компания запустит складскую площадку ТЛЦ Тольятти мощностью единовременного хранения 150 тысяч тонн. Кроме того, там установлена линия продольно-поперечного роспуска плоского проката. Достигнуты договоренности с компанией АВТОВАЗ, чтобы хранить подкат для автопроизводителя на данной площадке.

Гости предприятия посетили и само производство, где ознакомились с работой предприятия, с возможностями его оборудования, выпускаемой продукцией и новинками ассортимента - новыми рисунками SteelArt, прокатом с антивандальным и антибактериальным покрытиями.