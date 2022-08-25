25.08.2022
Исторический музей Южного Урала приглашает челябинцев на Ночь кино
25.08.2022
ММК-МЕТИЗ модернизирует складское хозяйство
24.08.2022
ГУ МВД и УФСБ по Челябинской области задержали подозреваемых в хищении средств спортшколы
24.08.2022
В Челябинске возобновит работу раритетный троллейбус-гармошка
24.08.2022
На улице Румянцева в Челябинске вводят дополнительное ограничение движения
24.08.2022
Полицейские Озерска разыскивают лжеоператора сотовой связи
ММК-МЕТИЗ модернизирует складское хозяйство
18.08.2021
В Магнитогорске местная телекомпания сняла клип для гимна ММК-Метиз
10.10.2019
ММК-МЕТИЗ реализует масштабную инвестпрограмму на 5 млрд рублей
03.10.2019
Профсоюзы «ММК-МЕТИЗ» отчитались о работе по защите прав трудящихся
12.09.2019
ММК-МЕТИЗ модернизирует корпоративную информационную систему
В среду вновь отмечено повышенное содержание сероводорода в воздухе Челябинска
24.08.2022
Во сколько обойдется посещение ребенком частного детского сада в Челябинске
23.08.2022
Наступившая неделя в Челябинской области будет жаркой
22.08.2022
В Челябинской области назвали проблемные с точки зрения комфорта и безопасности школьников территории
19.08.2022
В Челябинске открылась главная агровыставка региона
18.08.2022