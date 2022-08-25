ММК-МЕТИЗ модернизирует складское хозяйство

ОАО «ММК-МЕТИЗ» (Магнитогорск, Челябинская область) модернизирует складское хозяйство, что является - наряду с техническим перевооружением производства - важным направлением реализуемой на предприятии инвестиционной программы.

На сегодняшний день общая площадь складов готовой продукции предприятия составляет без малого 30 тысяч квадратных метров, объем отгружаемой продукции превышает 400 тысяч тонн в год.

Модернизация складского хозяйства направлена на снижение затрат при упаковке и хранении готовой продукции, оптимизацию грузопотоков, оперативность отгрузки потребителям.

В рамках выполнения этих задач проводится реконструкция склада машиностроительного крепежа Г09 центра отгрузки готовой продукции.

На складе площадью семь с половиной тысяч квадратных метров был полностью заменен пол, обновлено освещение, установлена современная фронтальная стеллажная система для хранения паллет с готовой продукцией.

Благодаря проделанной работе емкость склада увеличилась в 3,2 раза: с полутора тысяч до четырех с половиной тысяч паллетомест.

В ближайшей перспективе планируется подведение внешнего газопровода для устройства системы отопления как самого склада, так и административно-бытового комплекса, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Проводятся работы по подготовке к приобретению и внедрению системы адресного хранения (WMS- системы), которая позволит максимально автоматизировать работу склада, оптимизировать рабочее время работников, избежать ошибок, ведущих к дополнительным затратам при некорректной комплектации заказов, сократив до минимума «человеческий фактор», а также позволит размещать на складе другие виды метизной продукции.