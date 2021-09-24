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24.09.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области по состоянию на девять часов утра пятницы, 24 сентября, обеспечены теплом 9
ЖКХ
ЖКХ
24.09.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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24.09.2021

В Челябинской области вводится новый порядок оказания онкологической помощи
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24.09.2021

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24.09.2021 11:26

ММК-МЕТИЗ представляет свою продукцию на общероссийской выставке в Казани

Представители Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ПАО «ММК») принимают участие в десятой общероссийской конференции «Проволока – Крепеж», которая начала свою работу в Казани вчера, 23-го сентября.

В своем докладе начальник отдела перспективного развития ОАО «ММК-МЕТИЗ» Константин Куранов рассказал о развитии в условиях завода производства перспективных видов проволоки с покрытием. Анализ тенденций российского рынка метизной продукции показал значительный рост ёмкости рынка сварочной проволоки с медным покрытием. С 2010 года потребление этой продукции (российское производство + импорт) выросло с примерно 60 тысяч тонн в год до почти ста тысяч тонн в 2020 году, при этом среднегодовой рост рынка составил шесть с половиной процентов.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», существенную часть роста данного рынка обеспечивает импорт проволоки с медным покрытием, доля которого за десять лет выросла вдвое – с 24-х до 48-ми процентов.  В рамках программы импортозамещения ОАО «ММК-МЕТИЗ» удвоило мощности по выпуску омедненной сварочной проволоки.

Кроме того, компания вышла на рынок с неомедненной сварочной проволокой под брендом MagWire, предназначенной в том числе для сваривания выпускаемых в ПАО «ММК» высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.

Новый вид сварочной проволоки из низкоуглеродистых легированных марок стали под брендом MagWire создан в рамках реализации стратегической задачи по созданию высококонкурентных продуктов нового поколения.

Проволока предназначена для автоматической и полуавтоматической дуговой сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности в смеси защитных газов. Эту продукцию по достоинству оценили многие ведущие машиностроительные и автомобилестроительные компании.

Другой быстрорастущий сегмент – потребление проволоки с цинковым покрытием, которое за последнее десятилетие выросло более чем в полтора раза (среднегодовой рост – 7,3 процента). ММК-МЕТИЗ также стремится к укреплению позиций на этом рынке расширяя спектр выпускаемой продукции. Новый комплекс предприятия по выпуску оцинкованной проволоки с агрегатами цинкования бельгийской фирмы FIB имеет производительность 12 тысяч тонн и позволяет выпускать проволоку в диапазоне диаметров от одного до шести миллиметров. Кроме того, появилась возможность освоить новые виды проволоки, например, проволоки с покрытием Galfan (цинк-алюминиевый сплав), проволоки для габионных конструкций и увязки целлюлозы.

Ведущий специалист группы конъюнктуры рынка и новых видов продукции отдела перспективного развития ОАО «ММК-МЕТИЗ» Виктория Винник рассказала о новых видах крепежных изделий, освоенных на Магнитогорском метизно-калибровочном заводе.

За последние годы на заводе были введены в строй новые современные мощности по производству крепежа, в том числе крупного. Были запущены холодновысадочные и резьбонакатные автоматы тайваньского производства для выпуска болтов и гаек по DIN, холодновысадочное и горячевысадочное оборудование для изготовления железнодорожного крепежа.

Также был приобретен комплекс для подготовки калиброванного проката под высадку крепежа – колпаковые печи фирмы LOI, запущена полностью автоматизированная линия гальванического цинкования «Тесар-Экогаль» для оцинкования мелкого крепежа диаметром от шести до 12-ти миллиметров российского производства, закалочно-отпускной агрегат для высокопрочного крепежа М6-М30.

Благодаря пуску нового оборудования в ОАО «ММК-МЕТИЗ» за последнее время было освоено производство новых видов инновационного крепежа. В их числе, в частности, освоенный в 2021 году шуруп с фланцем для вентилируемых фасадов класса прочности 8.8, который в зависимости от вида применяют при установке дверей, окон, лестниц, монтажа кровельных конструкций, фасадов. Крепёж используют для фиксации к кирпичным, цементным, бетонным и другим прочным (твердым) поверхностям.

Также в нынешнем году было освоено производство самонарезающего/самосверлящего винта для оконного профиля. Самонарезающие винты для оконного профиля применяются для соединения пластмассовых профилей с усиливающими элементами. Саморезы для оконного профиля имеют стопорящие насечки на шляпке и отлично фиксируются. Насечки предназначены для раззенковки отверстий, то есть способствуют созданию оптимального по размерам посадочного места для потайной головки, обеспечивая при этом эстетичность внешнего вида крепежного соединения.

Важно, что данная продукция является импортозамещающей, что имеет большое значение для российской экономики. По словам Виктории Винник, за последние десять лет импорт крепежных изделий в Россию вырос почти в два раза.

ММК
Магнитогорск
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В селе Чесма Челябинской области торжественно открыли памятник генерал-полковнику службы внешней
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В Чесме торжественно открыли памятник разведчику Владимиру Завершинскому
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
>В Челябинской области за минувшие сутки зарегистрировано 370 новых случаев коронавирусной инф
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Коронавирус
24.09.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Областное правительство в целях ликвидации очага птичьего гриппа распорядилось изъять пернатых об
24.09.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области по состоянию на девять часов утра пятницы, 24 сентября, обеспечены теплом 9
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ЖКХ
24.09.2021

В Челябинской области остаются без тепла 6% жилья, 5% учреждений соцсферы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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24.09.2021

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22.09.2021 10:57

ММК презентует на международном форуме в Самаре широкую линейку металлопродукции

22.09.2021 10:56

В ночь с 22 на 23 сентября наступит День осеннего равноденствия

22.09.2021 10:07

Уникальные находки археологов ЧелГУ украсят выставку в историческом музее

22.09.2021 09:58

Выводы общественности: жители Челябинска стали меньше мусорить в городском бору

22.09.2021 09:48

Завершение рекультивации челябинской свалки отметят гонкой с препятствиями

22.09.2021 09:32

«По ту сторону греха»: в Челябинск приедет знаменитый театр балета Бориса Эйфмана

21.09.2021 19:48

НМУ установились на территории шести городов Челябинской области

21.09.2021 19:34

В среду в Челябинской области без осадков

21.09.2021 19:21

В Челябинской области увеличат штатную численность сотрудников комиссий по делам несовершеннолетних

21.09.2021 18:58

В Челябинской области будут ежегодно индексировать размер пособия при рождении ребенка

21.09.2021 18:52

В Челябинской области вырастет число льготников по транспортному налогу

21.09.2021 18:46

В Челябинской области устранят разрыв в предоставлении выплат многодетным

21.09.2021 17:22

Анонсы событий и мероприятий на 22 сентября

21.09.2021 16:45

Челябинцам покажут золото гуннов

21.09.2021 16:41

Песни для души: в Челябинске и Екатеринбурге в октябре состоятся концерты творческого союза «ДИВЬЯРОСА»

21.09.2021 16:35

«Путинские» выплаты малоимущая семья из Еманжелинска получит только после вмешательства прокуратуры

21.09.2021 16:27

Четыре банка выдали челябинке два с половиной миллиона рублей, которые она перевела мошенникам

21.09.2021 16:26

Жительница Магнитогорска пыталась незаконно получить наследство умершего сожителя

21.09.2021 16:25

С «Добрыми друзьями» и рок-музыкантами Челябинска: фестиваль для особенных подростков прошел на «ура»

21.09.2021 16:22

Семью депутата Колесникова могут привлечь по долгам аптеки «Классика»

21.09.2021 15:47

В минэкологии опровергли информацию об обысках в ОГУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области»

21.09.2021 15:05

Новый сквер в Курчатовском районе Челябинска скоро будет готов на сто процентов

21.09.2021 15:04

В Челябинской области продолжает расти число классов, закрытых на карантин по ОРВИ

21.09.2021 14:54

В Чебаркуле открывают базу для лечения пациентов с ковидом

21.09.2021 13:45

Прокуратура Усть-Катава заставила чиновников взяться за ремонт дорог