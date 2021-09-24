ММК-МЕТИЗ представляет свою продукцию на общероссийской выставке в Казани

Представители Магнитогорского метизно-калибровочного завода «ММК-МЕТИЗ» (входит в Группу ПАО «ММК») принимают участие в десятой общероссийской конференции «Проволока – Крепеж», которая начала свою работу в Казани вчера, 23-го сентября.

В своем докладе начальник отдела перспективного развития ОАО «ММК-МЕТИЗ» Константин Куранов рассказал о развитии в условиях завода производства перспективных видов проволоки с покрытием. Анализ тенденций российского рынка метизной продукции показал значительный рост ёмкости рынка сварочной проволоки с медным покрытием. С 2010 года потребление этой продукции (российское производство + импорт) выросло с примерно 60 тысяч тонн в год до почти ста тысяч тонн в 2020 году, при этом среднегодовой рост рынка составил шесть с половиной процентов.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», существенную часть роста данного рынка обеспечивает импорт проволоки с медным покрытием, доля которого за десять лет выросла вдвое – с 24-х до 48-ми процентов. В рамках программы импортозамещения ОАО «ММК-МЕТИЗ» удвоило мощности по выпуску омедненной сварочной проволоки.

Кроме того, компания вышла на рынок с неомедненной сварочной проволокой под брендом MagWire, предназначенной в том числе для сваривания выпускаемых в ПАО «ММК» высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.

Новый вид сварочной проволоки из низкоуглеродистых легированных марок стали под брендом MagWire создан в рамках реализации стратегической задачи по созданию высококонкурентных продуктов нового поколения.

Проволока предназначена для автоматической и полуавтоматической дуговой сварки низколегированных конструкционных сталей повышенной прочности в смеси защитных газов. Эту продукцию по достоинству оценили многие ведущие машиностроительные и автомобилестроительные компании.

Другой быстрорастущий сегмент – потребление проволоки с цинковым покрытием, которое за последнее десятилетие выросло более чем в полтора раза (среднегодовой рост – 7,3 процента). ММК-МЕТИЗ также стремится к укреплению позиций на этом рынке расширяя спектр выпускаемой продукции. Новый комплекс предприятия по выпуску оцинкованной проволоки с агрегатами цинкования бельгийской фирмы FIB имеет производительность 12 тысяч тонн и позволяет выпускать проволоку в диапазоне диаметров от одного до шести миллиметров. Кроме того, появилась возможность освоить новые виды проволоки, например, проволоки с покрытием Galfan (цинк-алюминиевый сплав), проволоки для габионных конструкций и увязки целлюлозы.

Ведущий специалист группы конъюнктуры рынка и новых видов продукции отдела перспективного развития ОАО «ММК-МЕТИЗ» Виктория Винник рассказала о новых видах крепежных изделий, освоенных на Магнитогорском метизно-калибровочном заводе.

За последние годы на заводе были введены в строй новые современные мощности по производству крепежа, в том числе крупного. Были запущены холодновысадочные и резьбонакатные автоматы тайваньского производства для выпуска болтов и гаек по DIN, холодновысадочное и горячевысадочное оборудование для изготовления железнодорожного крепежа.

Также был приобретен комплекс для подготовки калиброванного проката под высадку крепежа – колпаковые печи фирмы LOI, запущена полностью автоматизированная линия гальванического цинкования «Тесар-Экогаль» для оцинкования мелкого крепежа диаметром от шести до 12-ти миллиметров российского производства, закалочно-отпускной агрегат для высокопрочного крепежа М6-М30.

Благодаря пуску нового оборудования в ОАО «ММК-МЕТИЗ» за последнее время было освоено производство новых видов инновационного крепежа. В их числе, в частности, освоенный в 2021 году шуруп с фланцем для вентилируемых фасадов класса прочности 8.8, который в зависимости от вида применяют при установке дверей, окон, лестниц, монтажа кровельных конструкций, фасадов. Крепёж используют для фиксации к кирпичным, цементным, бетонным и другим прочным (твердым) поверхностям.

Также в нынешнем году было освоено производство самонарезающего/самосверлящего винта для оконного профиля. Самонарезающие винты для оконного профиля применяются для соединения пластмассовых профилей с усиливающими элементами. Саморезы для оконного профиля имеют стопорящие насечки на шляпке и отлично фиксируются. Насечки предназначены для раззенковки отверстий, то есть способствуют созданию оптимального по размерам посадочного места для потайной головки, обеспечивая при этом эстетичность внешнего вида крепежного соединения.

Важно, что данная продукция является импортозамещающей, что имеет большое значение для российской экономики. По словам Виктории Винник, за последние десять лет импорт крепежных изделий в Россию вырос почти в два раза.