ММК определил приоритетный минимум объектов технического перевооружения

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) в условиях ограничений, вызванных коронавирусной инфекцией, определил приоритетный минимум объектов технического перевооружения, который должен быть завершен в ближайшее время.

О инвестиционных проектах, на которых сосредоточилась компания, газете «Магнитогорский металл» рассказал генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев. Он отметил, что эпидемическая ситуация заставила предприятие тщательно проанализировать текущие планы.

В результате было принято решение сосредоточиться на двух крупных производственных комплексах из годовой инвестиционной программы компании, а именно на модернизации доменной печи №2 и завершении реконструкции стана «2500» горячей прокатки в листопрокатном цехе №4.

По словам Павла Шиляева, на стане «2500» в настоящее время ведется монтаж оборудования чистовой группы клетей и подготовка к началу прокрутки данного оборудования.

«Планируем к началу июля выйти на горячие испытания. Также на начало июля поставлена задача ввести в работу доменную печь №2, где начался монтаж металлоконструкций. По остальным проектам принято решение о приостановке их реализации до позитивных изменений в ситуации с коронавирусом, в целом ситуации в экономике и снятия ограничительных мер», - отметил Павел Шиляев.

Как сообщает «Магнитогорский металл», реконструкция стана происходит в условиях действующего производства. В рамках реконструкции был построен агрегат поперечной резки, произведена замена нагревательных печей, модернизирована черновая группа клетей, введены в эксплуатацию новые моталки. В феврале 2018 года ПАО «ММК» заключило контракт с компанией SMS group GmbH на поставку оборудования для реконструкции чистовой группы клетей стана.

К реконструкции доменной печи №2 комбинат приступил в соответствии с программой капитальных ремонтов. Здесь модернизируют охлаждение с установкой системы с горизонтальными охлаждающими элементами. Также будет осуществлена реконструкция литейного двора с организацией системы закрытых желобов и аспирацией литейных дворов и шихтоподачи.

Основное технологическое оборудование для выпуска чугуна и шлака планируется заменить на современные гидравлические горновые машины. Благодаря аспирационной установке производительностью 850 тысяч кубометров в час существенно снизится нагрузка на окружающую среду.

Что касается перспектив до конца года и на более отдаленный период, руководство комбината не планирует откладывать реализацию крупных инвестиционных проектов, определенных стратегией развития компании до 2025 года, и переносить сроки ввода запланированных объектов.