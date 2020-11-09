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ММК организует виртуальную экскурсию для гостей выставки «Металл-Экспо»

Экономика
Сегодня, 11:28
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Завтра,10 ноября, в Москве открывается 26-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо'2020», участие в которой традиционно принимает Магнитогорский металлургический комбинат.

На этот раз ММК подготовил для гостей своего стенда виртуальную экскурсию по комбинату с использованием технологии дополненной реальности, сообщает Управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

Панорамная съемка даст представление о Комсомольской площади Магнитогорска, первой площади города, на которой расположены здание заводоуправления ММК и главная проходная комбината.

Еще одна локация, на которой могут побывать гости стенда ММК, - доменная печь №2, легендарная «Комсомолка». В 2020 году эта домна была полностью реконструирована, благодаря чему ее производительность выросла более чем на 30 процентов, повысилась экономическая эффективность и был получен значительный экологический эффект.

Кроме того, участники этого виртуального путешествия могут познакомиться с работой кислородно-конвертерного цеха ММК, недавно отметившего 30-летие. Это один из самых мощных сталеплавильных цехов мира с годовой производительностью 10 миллионов тонн стали в год.

И, наконец, ярким примером последнего передела станет представление современного и высокопроизводительного листопрокатного цеха №11 ПАО «ММК». В этом цехе расположен новейший комплекс холодной прокатки комбината, предназначенный для выпуска высококачественного холоднокатаного и оцинкованного проката, используемого при производстве внешних и внутренних деталей автомобилей, а также производителями бытовой техники и строительной отраслью. На примере выставленных в цехе кузовов для новейших моделей автомобилей LADA зритель сможет проследить все увлекательные превращения металла от огненной реки чугуна до оцинкованного кузова машины.

Условия пандемии накладывают на участников выставки определенные ограничения. Для того, чтобы сократить до минимума контакты с гостями и участниками выставки, на стенде ММК предусмотрена работа четырех информационных терминалов с функцией тачскрин, с помощью которых посетители могут получить максимум полезной информации о продукции ММК и других компаний Группы.

Магнитка – неизменный участник этого крупнейшего в России металлургического и промышленного форума. Коллективный стенд ММК традиционно один из самых больших и представительных на «Металл-Экспо». На нем можно будет ознакомиться с продукцией и технологическими возможностями как самого Магнитогорского металлургического комбината, так и организаций, входящих в Группу ММК.

26-я Международная промышленная выставка «Металл-Экспо'2020» состоится с 10 по 13 ноября на территории двух павильонов ВДНХ. Традиционный форум металлургов соберет ведущие металлургические компании, трубные и метизные заводы, производителей цветных металлов и сплавов, металлотрейдеров, сервисные металлоцентры, а также ключевых потребителей металлопродукции – строителей, машиностроителей, нефтяников и газовиков, транспортные и логистические компании.

В форуме примут участие 230 компаний из России и 70 компаний из дальнего и ближнего зарубежья. Они представят весь спектр современных материалов, оборудования и технологий для металлургии и металлообработки, металлоизделия для потребляющих отраслей.

 

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