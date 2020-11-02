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ММК отмечает 30-летие со дня получения первой конвертерной стали

Экономика
Сегодня, 11:57
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Кислородно-конвертерный цех ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) в понедельник отмечает 30-летний юбилей.

Ровно три десятилетия назад, второго ноября 1990-го года, на комбинате была получена первая конвертерная сталь. С этого дня началась история одного из самых производительных сталеплавильных цехов мира.

Как сообщает управление информации и общественных связей ММК, сегодня ККЦ – основное сталеплавильное подразделение комбината, где выплавляется около 80 процентов всей стали предприятия.

Существующее оборудование ККЦ ПАО «ММК» имеет максимальную загрузку производственных мощностей и позволяет производить широкий спектр марочного сортамента.

В прошлом году в цехе было выплавлено 9859 тысяч тонн стали, а всего за свою 30-летнюю историю кислородно-конвертерный цех произвел около 235 миллионов тонн. Сталь, выпускаемую ККЦ Магнитки, можно найти в трубах крупнейших магистральных нефте- и газопроводов, кузовах новейших автомобилей, корпусах современных морских и речных судов.

В текущем году ММК приступил к реализации проекта по реконструкции комплекса газоочистных установок для улавливания неорганизованных (вторичных) выбросов конвертерного отделения ККЦ.

Главная задача проекта - снижение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу и в рабочее пространство конвертерного отделения цеха до нормативных значений за счет более эффективного сбора и очистки дымовых газов, образующихся при переливе чугуна из миксера в ковш, заливке чугуна в конвертер и продувке плавки.

В рамках реализации проекта в феврале 2020 года был заключен контракт с компанией «Primetals Technologies Austria GmbH» на поставку базисного инжиниринга и оборудования для реконструкции комплекса газоочистных установок конвертерного отделения ККЦ.

Общая стоимость реализации проекта составит около 2,5 миллиарда рублей. Завершить реализацию проекта планируется к июню 2022 года. Валовые выбросы пыли ККЦ после реализации проекта сократятся не менее чем на 500 тонн в год.

В ближайшее время ММК планирует начать реконструкцию пылегазоулавливающих установок и газоотводящих трактов агрегатов участка внепечной обработки стали (УВОС) кислородно-конвертерного цеха. Это позволит обеспечить более эффективное улавливание, охлаждение, транспортировку и очистку всего объема газов, образующихся во время эксплуатации установок «печь-ковш», установки электродугового нагрева стали, агрегатов доводки стали и вакууматоров.

Также в планах руководства ПАО «ММК» - строительство в ККЦ нового вакууматора, который позволит обеспечить серийную разливку на МНЛЗ №4 ККЦ вакуумированного автокузовного металла.

Кроме того, с целью снижения затрат на производство стали и улучшения качества продукции рассматривается возможность внедрения в цехе-юбиляре донной продувки конвертеров.

 

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