ММК представил в столице свои промышленные экскурсии

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) представил уникальные возможности для промышленного туризма на 16-й международной выставке «Интурмаркет», которая открылась первого апреля в Москве.

Потенциал Южного Урала на выставке представлен яркой интерактивной экспозицией, включающей информацию о промышленных экскурсиях на ММК.

Как сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината, общая концепция стенда Челябинской области заключается в идее «пять дней - пять видов туризма»: здесь представлены познавательный (экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала), промышленный (экскурсии на ММК), гастрономический, санаторно-оздоровительный туризм, а также активный отдых.

«Мы хотим показать нашим гостям, что даже недельный отпуск в Челябинской области может быть интересным, запоминающимся, а каждый день будет не похож на предыдущий», – отметил директор регионального Агентства международного сотрудничества Валерий Денисенко.

Улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с угрозой распространения COVID-19, позволило в полном объеме возобновить промышленные экскурсии на ММК, которые пользовались большим спросом и в 2019-м году получили дипломы Всероссийской туристской премии «Маршрут года», проводимой при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.

Во время действовавших ограничений Магнитогорский металлургический комбинат реализовал проект «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК». Они действуют и в настоящее время, и все желающие могут увидеть уникальные промышленные объекты и узнать больше об истории одного из крупнейших в стране металлургических комбинатов.

В феврале текущего года цикл исторических видеоэкскурсий «Маршрут Победы» вошел в тройку лидеров в номинации «Лучший туристический маршрут, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2020». А в марте «Маршрут Победы» стал лауреатом конкурса «Лучшее корпоративное видео» Ассоциации директоров по Коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).