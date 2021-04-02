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02.04.2021

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02.04.2021

Сотрудница СНТ из Кыштыма попалась на хищении более миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021

ММК представил в столице свои промышленные экскурсии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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02.04.2021

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ММК
Магнитогорск
Экономика
02.04.2021 11:53
ММК представил в столице свои промышленные экскурсии

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) представил уникальные возможности для промышленного туризма на 16-й международной выставке «Интурмаркет», которая открылась первого апреля в Москве.

Потенциал Южного Урала на выставке представлен яркой интерактивной экспозицией, включающей информацию о промышленных экскурсиях на ММК.

Как сообщает пресс-служба Магнитогорского металлургического комбината, общая концепция стенда Челябинской области заключается в идее «пять дней - пять видов туризма»: здесь представлены познавательный (экскурсия в Государственный исторический музей Южного Урала), промышленный (экскурсии на ММК), гастрономический, санаторно-оздоровительный туризм, а также активный отдых.

«Мы хотим показать нашим гостям, что даже недельный отпуск в Челябинской области может быть интересным, запоминающимся, а каждый день будет не похож на предыдущий», – отметил директор регионального Агентства международного сотрудничества Валерий Денисенко.

Улучшение эпидемиологической обстановки, связанной с угрозой распространения COVID-19, позволило в полном объеме возобновить промышленные экскурсии на ММК, которые пользовались большим спросом и в 2019-м году получили дипломы Всероссийской туристской премии «Маршрут года», проводимой при информационной поддержке Федерального агентства по туризму.

Во время действовавших ограничений Магнитогорский металлургический комбинат реализовал проект «ММК-Тур. Виртуальные экскурсии по ММК». Они действуют и в настоящее время, и все желающие могут увидеть уникальные промышленные объекты и узнать больше об истории одного из крупнейших в стране металлургических комбинатов.

В феврале текущего года цикл исторических видеоэкскурсий «Маршрут Победы» вошел в тройку лидеров в номинации «Лучший туристический маршрут, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» Всероссийской туристской премии «Маршрут года-2020». А в марте «Маршрут Победы» стал лауреатом конкурса «Лучшее корпоративное видео» Ассоциации директоров по Коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

ММК
Магнитогорск
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02.04.2021

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02.04.2021

Первые загородные лагеря в Челябинской области откроют уже в мае
Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области проведут комплексную ревизию финансово-хоз
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
02.04.2021

КСП проведет ревизию в администрации Карабаша
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
01.04.2021

Власти Златоуста успокоили садоводов: до СНТ их будут возить автобусы – в ежедневном режиме
Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская о
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
01.04.2021

ММК объявил о запуске корпоративного маркетплейса
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

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Адрес редакции:

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E-mail:

  • maineditor@uralpress.ru

Телефоны:

  • +7 (351) 237-29-26
  • 260-51-33
  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
  • +7 919- 403 -53 -05

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Телефоны по вопросам рекламы:

  • +7 (351) 237-15-35
  • +7 (906) 869-79-01

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 12:03

В России вторичка подорожала на 8%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:53

Сотрудница СНТ из Кыштыма попалась на хищении более миллиона рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

02.04.2021 11:53

ММК представил в столице свои промышленные экскурсии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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02.04.2021 11:37

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02.04.2021 11:34

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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02.04.2021 11:07

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02.04.2021 10:47

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02.04.2021 10:43

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02.04.2021 10:03

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01.04.2021 22:35

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 21:46

ММК объявил о запуске корпоративного маркетплейса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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01.04.2021 15:01

УФАС снова отменило итоги аукциона на строительство участка метро в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 14:20

Работы по реконструкции участка М-5 в Челябинской области будут ускорены
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 14:18

Южноуральцы отличились на чемпионате России по ски-кроссу.
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 14:11

Акции «Бессмертный полк онлайн» нужны волонтеры
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 13:56

Андрей Максуров: Челябинская область к весенней призывной кампании готова
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 13:54

В Челябинске работникам агрокомплекса «Чурилово» выплатили 15 миллионов рублей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 13:52

В суд передано уголовное дело в отношении директора спортшколы Челябинска, который сдавал спортзал в аренду
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 13:26

В Еманжелинском районе перевозчик оставил жителей поселка без транспортного сообщения
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 13:10

Качество челябинского индия подтверждено экспертами Франции
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 12:50

В Челябинской области к работе приступили студенческие инспекторы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 12:13

Текслер обратился за поддержкой к сенаторам по обновлению общественного транспорта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 12:01

Южноуральцы рассказали о том, как разыгрывают коллег первого апреля
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 11:30

Коронавирус продолжает уносить жизни южноуральцев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 11:19

Первого апреля челябинские клоуны никого не оставят с носом
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 11:04

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который дал взятку сотруднику ГИБДД
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:55

Суд обязал привести в порядок разрушенные здания в челябинском бору
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:53

Почти три тысячи заявлений подано за час с небольшим от родителей будущих первоклассников
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:51

«Уральская молния» приглашает челябинцев на ночной сеанс массового катания
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:49

В Челябинске взорвалась машина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:44

В Челябинской области ревнивый супруг зарезал многодетную мать
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:23

Мякуш обратился к Совфеду за поддержкой в установлении границ Челябинского бора
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:20

В Челябинске из горящей квартиры эвакуировали женщину и ребенка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:05

Южноуральцев предупреждают об ухудшении погодных условий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 10:02

С первого апреля проиндексируют пенсии по гособеспечению
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 09:49

Владимир Корнев: В Челябинске будет разработана программа по обеспечению инвалидов доступным жильем
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

01.04.2021 08:32

Просевшую Университетскую набережную в Челябинске до сих пор не восстановили
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 23:38

Текслер предложил президенту ряд мер по обеспечению стабильности региональных финансов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 22:32

Челябинская область заявила о нехватке 320 миллионов на выплаты отпускных медикам и просит помощи
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 20:10

Анонсы событий и мероприятий на первое апреля
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 19:01

Солдата, получившего ожоги глаз в ЧВВАКУШе, перевели в другую часть
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 18:26

Матвиенко: Челябинцы жалуются на засилие маршруточной мафии
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 17:44

Штурмовики Су-25СМ прибыли в Челябинскую область на конкурс «Авиадартс-2021»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 17:43

Вступают в силу новые правила сдачи экзамена на водительское удостоверение. Станет легче или труднее?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 17:13

Силовики наведались на мусорный полигон «Южный»

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 17:11

Челябинские ученые опасаются, что новые правила охоты «превратят» медведей Южного Урала в шатунов

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 16:56

В Челябинске спецтехника разрушила гранитный парапет возле музея
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 16:49

Сотрудник МЧС Миасса предотвратил ЧП по дороге на службу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 16:17

Матвиенко раскритиковала Челябинскую область за рост естественной убыли
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 16:15

Сергей Лавров: Челябинская область должна войти в пожароопасный сезон в полной боевой готовности

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 15:41

Валентина Матвиенко предложила Челябинской области поделиться экологическим опытом

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 15:11

Сотрудники ГУФСИН по-спортивному почтили память погибшего коллеги
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:52

В Челябинской области на Дарью Грязную обещают снег с дождем
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:51

Текслер обсудил с Матвиенко развитие Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:41

Шесть южноуральцев вошли в книгу «100 подвигов обычных людей»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:31

В Копейске неизвестный «заминировал» школу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:28

Группа ВТБ провела первую сделку с дистанционным открытием эскроу-счета
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:21

Из-за covid-19 в России поставили под сомнение обязательность ЕГЭ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:09

В Златоусте работает и.о. прокурора Челябинской области Павел Вепрев
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 14:05

В России резко выросли закупочные цены на бензин
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:45

Сергей Лавров назвал дату открытия нового пожароопасного сезона в Челябинской области

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:41

Челябинцы могут приобрести абонементы в филармонию со скидкой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:32

Инновационный потенциал ММК получил высокую оценку экспертов и жюри «Архимеда»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:23

Дума Челябинска инициирует проверку информации о двойном гражданстве депутата Мительмана
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:14

Челябинский Моисей мечтает попасть в сборную по страусиному футболу
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 13:02

Челябинская область получит федеральную помощь на строительство дома-интерната для пожилых

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 12:41

Прокуратура настаивает о заключении под стражу виновника смертельной аварии в Челябинске
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 12:39

ФАП в поселке Луговой Красноармейского района так и не начал принимать пациентов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 12:01

Власти Златоуста продолжают укреплять спортивно-культурный блок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 11:45

Спасателя из Златоуста наградил Владимир Путин

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 11:30

«Зигальга» объявила фотоконкурс на лучший снимок хребта и его окрестностей
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 11:27

За сутки в Челябинской области подтверждено 130 случаев ковида, в том числе у одного школьника
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 11:08

В Челябинске на уборку дорог вывели машины-пылесосы
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:58

Вакцину от ВПЧ предлагается включить в национальный календарь прививок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:54

Челябинские дорожники отремонтировали дорогу, сделав насыпь
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:50

Суд снизил срок полицейскому, получавшему взятки от похоронщиков
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:24

Текслер расскажет Путину о финансах

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:19

Челябинская область получит федеральную помощь на строительство больниц
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

31.03.2021 10:11

В Челябинской области пройдет форум глав регионов стран-участниц ШОС
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 21:59

На этой неделе «Гастропарк» станет в два раза больше!
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 17:03

Анонсы событий и мероприятий на 31 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 17:02

Молодые семьи Челябинска получили сертификаты на улучшение жилищных условий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:54

Фотовыставка о Челябинской области может задержаться в Москве
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:51

Владимир Ошеров: Муза может прийти ночью

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:43

Бариста, курьер, продавец: кем хотят работать российские студенты
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:43

Южноуральцы снова спонсируют аферистов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:42

В Челябинске первого апреля стартует приемная кампания в первый класс
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:11

В Челябинске пройдет юбилейный Кубок губернатора по танцевальному спорту
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:07

Прогноз по росту розничного рынка в России
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 16:05

В Челябинске задержан сотрудник банка, который «слил» базу данных клиентов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:58

О последствиях изменения ключевой ставки Банка России узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:58

ВТБ планирует выдать один триллион рублей ипотеки
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:57

В Карабаше объявлены НМУ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:52

В среду в Челябинской области ясно

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:25

В Челябинской области завершился финал Кубка России по сноуборду
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:21

ВТБ Лизинг в 2020 году стал лидером рынка по полученным от клиентов платежам
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:20

Депутаты положительно оценили работу Котовой на посту главы Челябинска
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 15:17

На строительство бассейна ЧелГУ выделят федеральные средства
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 14:32

В Челябинске появились первые «георгиевские добровольцы»
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30.03.2021 14:21

Гинцбург рассказал, когда после прививки сформируется иммунитет к ковиду
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30.03.2021 14:10

Челябинец предложил полицейскому 200 тысяч за молчание
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30.03.2021 14:06

Всё проходит…
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30.03.2021 13:52

Илья Мительман устроил Наталье Котовой «допрос с пристрастием», Шмидт извинился за коллегу
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30.03.2021 13:45

ВТБ предлагает унифицировать льготные программы по ипотеке
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30.03.2021 13:42

Особенности страхования банковских депозитов
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 13:42

Южноуральца приговорили к 11 годам за расстрел знакомого
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30.03.2021 13:29

Главе Советского района Челябинска внесли представление за свалку мусора
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 13:26

В Коркино с предприятия взыскали 300 тысяч рублей за переломы у рабочего
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 13:13

Врачи ЧОДКБ поддерживают строительство нового корпуса в бору, но не все этому верят
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 12:42

Евгений Воскресенский привезет в Челябинск моноспектакль «Гоголь против Гоголя»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 12:24

Ученые ЮУрГУ запатентовали новый способ оценки рисков промышленных аварий
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 12:05

Челябинский спортсмен взял «серебро» чемпионата России по дзюдо среди инвалидов по зрению
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 11:37

По факту смертельного ДТП в Челябинске возбуждено уголовное дело
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 11:29

За сутки в Челябинской области выявлен 131 новый инфицированный ковидом, выздоровело 170
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 11:19

Представитель администрации Чебаркульского района прокомментировала жалобы селян
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 11:10

В Челябинске пьяный водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места аварии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 10:46

Спасатели помешали жителю Миасса отправиться в пьяный «полет» из окна
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 10:38

В нацпарке «Зигальга» летающий объект проследил за бегущим молодым волком
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 10:32

В Челябинске пьяный мужчина пытался спрыгнуть с четвертого этажа
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 10:27

В Златоусте «больше не будет Васи»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

30.03.2021 10:07

Минстрой: Школа в Тугайкуле будет построена в срок
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 20:26

В мэрии Челябинска рассказали о судьбе дома на Худякова, где обрушилась стена

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 20:17

Секрет успеха строительной компании «Мечтаево»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 20:04

В Челябинск прибыла капсула космического корабля

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 18:11

Челябинцы попадут в противоречивое время – Средневековье

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:56

Сотни дорожных знаков Челябинска отмывают от пыли и грязи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:53

Назначен замминистра здравоохранения Челябинской области
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:36

Житель Челябинска закрыл собой жену, которую пытался зарезать гость
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:23

И карантин не помеха: больничные клоуны провели «обход» в детской больнице Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:13

Анонсы событий и мероприятий на 30 марта
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:10

ВТБ намерен привлечь более восьми миллионов клиентов в рамках открытой экосистемы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:04

И бесстрашны, и быстры: ГРЦ Макеева провело соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 17:00

Во вторник в Челябинской области перепад температур, рост давления и местами снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 16:59

Сергей Лавров: В окрестностях курорта «Кисегач» будут проводиться лишь санитарные рубки и рубки ухода
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 16:22

В Златоусте освящены копии боевых знамен южноуральских дивизий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 16:16

Задержан челябинец, который превратил свою квартиру в притон

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 15:57

Агентство "Урал-пресс-информ" объявило розыгрыш билетов на спектакль в «Манекен»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 15:56

Южноуральцы интересуются у губернатора: Будут ли в этом году выпускные балы?
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 15:55

Полиция Челябинска не может найти преступника, зарубившего под Новый год хозяина магазина игрушек
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 15:43

Полицейские Челябинска задержали серийного автоугонщика дешевых машин
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 15:41

Еще больше южноуральских абонентов МегаФона теперь «летают» на высоких интернет-скоростях

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 15:39

В Челябинской области привито более 70% проживающих в соцучреждениях
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 15:08

В Челябинской области 11 классов закрыты на карантин по ОРВИ и четыре класса – по ковиду

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 14:57

С Егором и Надеждой: счастье рыжего Лёши
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 14:36

Селяне – Текслеру: Вы знаете, как тяжело жить в деревне, особенно, когда из неё не выехать
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 14:26

Осуждена местная жительница, которой полицейский «сливал» данные абонентов сотовой связи
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 14:17

Вбитый кол вместо ремонта: южноуральцы обсуждают «нанотехнологию» чебаркульских коммунальщиков
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 14:16

Чиновники пообещали, что Линёвка не потеряет связи с внешним миром
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 13:57

В челябинском поселке Чурилово топит участок рядом с поликлиникой
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 13:26

Прокуратура обнаружила несоответствия закону в новых правилах демонтажа киосков в Челябинске
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 13:17

Студенты пришли на помощь полицейским Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 13:07

Челябинская область получила уже более 140 тысяч доз вакцины от коронавируса
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 12:54

Уровень безработицы в Челябинске продолжает снижаться, число самозанятых растет
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 12:52

В мэрии Челябинска назвали самые актуальные проблемы, волнующие горожан
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 12:50

Молодежь и юниоры «Динамо-Уралочки» из Златоуста лучшие в России
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 12:48

В Челябинске объявлен тендер на закупку 30 трамваев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 11:59

Челябинцы передвигаются по улицам на лодках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 11:52

Челябинские перевозчики заявили о снижении стоимости единых проездных карт
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 11:37

Более 50 тысяч южноуральцев сумели справиться с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 11:27

Александр Ясинский: Росгвардии в Челябинской области есть чем гордиться
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 11:25

«Урал-пресс-информ» предлагает челябинцам поучаствовать в розыгрыше билетов на сказку «Конек-горбунок»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:56

Более 90 тысяч южноуральцев уже полностью привито от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:42

Жителей дома в Челябинске, в котором обрушилась стена, расселят
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:39

В Совете Федерации РФ стартовали Дни Челябинской области

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:38

В Челябинске в зоне подтопления 76 территорий
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:21

Жители аварийного барака в Копейске выложили из обломков здания слово SOS
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:18

В Челябинске с первого мая начнут работу 13 садовых маршрутов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:17

Южноуральцы рассказали, что сподвигло их на вакцинацию от ковида
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 10:16

В понедельник в Челябинской области местами возможен снег
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 09:58

Владыка Григорий рассказал, в чём причина болезней человека

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 09:50

«Таганай» приглашает волонтеров вместе творить добрые дела
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 09:31

В Златоусте женщина провалилась под лед из-за своей беспечности
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

29.03.2021 09:27

У православных началась третья седмица Великого поста - Крестопоклонная
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

28.03.2021 11:25

В Челябинской области за сутки умерло девять человек с ковидом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 23:08

Челябинцы радуются демонтажу остановочного комплекса на Энгельса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 23:00

В Челябинской области прогнозируют магнитные бури и рост давления
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 21:42

В лесу Кусинского района насмерть разбился пилот мотодельтаплана, начата проверка
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 21:25

Самый молодой главврач из Челябинска обратился с предложением и просьбой к президенту
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 21:00

Рубка леса в курортной зоне вблизи Кисегача названа законной, однако ее решено прекратить
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 17:01

В челябинский Миасс попали нефтепродукты. Безруков объяснил, как
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 16:38

Челябинский бизнесмен, укравший 47 метров кизильника, заявил Котовой о своем желании озеленять
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 15:56

В «поплывшем» Шаголе по поручению Натальи Котовой срочно начнут отвод воды

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 15:16

Челябинцы потребовали отставки главы Калининского района и пригрозили акциями протеста
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 15:00

Ночь для южноуральских подростков выдалась жаркой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 14:37

«Урал-пресс-информ» предлагает челябинцам поучаствовать в розыгрыше билетов на моноспектакль Ах Астаховой
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 14:37

После убийства собак в челябинском парке Гагарина возбудили уголовное дело
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 14:34

Полицейский из Златоуста спас от гибели пса, которого обрекла на голодную смерть хозяйка
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27.03.2021 11:32

В Челябинской области подтверждено более 56 тысяч случаев ковида
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 11:14

Южноуральцы вновь могут бесплатно сдать тест на ковид в ТРК
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 10:39

Южноуральцы вакцинируются от ковида в ТРК
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

27.03.2021 03:05

В субботу – первая родительская суббота Великого поста
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 23:25

Весной у инфекционной «ромашки» под Челябинском откроются новые «лепестки»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 21:32

В 2021 году Парад Победы в Челябинске пройдет в традиционном формате с участием привитых ветеранов
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26.03.2021 19:08

Челябинские подрядчики начали устранять аварийные дефекты на дорогах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 18:44

Челябинская епархия снова готовится дарить радость на Пасху

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 17:33

Анонсы событий и мероприятий на 27-29 марта
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 17:31

В шести городах Челябинской области продлен режим «черного неба»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 17:23

В выходные в Челябинской области местами снег и дождь
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 16:47

В Челябинске огласили приговор лидеру и участникам банды, которые грабили ломбарды
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 16:44

В Миассе ветерану ВОВ отказали в выплате 50 тысяч рублей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 16:37

Свою первую ночь Челябинский театр драмы начнёт со «Снежной королевы»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 16:31

Облсуд оставил в силе оправдательный приговор челябинцам, принявшим участие в акции Навального «Он нам не царь»

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 16:23

Железнодорожные вокзалы на ЮУЖД поддержат экологическую акцию «Час Земли»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:51

ВТБ Лизинг предлагает машины УРАЛ с выгодой до 8%
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:45

Юлия Сударенко и Евгения Майорова посетили центр для юных правонарушителей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:41

Южноуральцы пойдут под суд за «закладки» с девятью килограммами героина
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:37

В Челябинске появился первый в России «Плейбэк- театр»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:34

В Ашинском районе столкнулись пять фур, есть пострадавший
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:24

В Челябинске обвиняемый в жестокой расправе над 22-летней девушкой сам сдался полиции
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:21

ВТБ увеличил кредитный портфель на Южном Урале более чем на четверть
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 15:10

Растениеводство Еткульском районе развивается на высоком уровне
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 14:50

Детям Челябинской области пока придется днем спать под стук молотков и жужжание дрелей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 14:31

МегаФон посвятил Всемирному Дню театра рейтинг самых разговорчивых и интернет-активных подмостков Челябинска
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 13:57

Автослесарю из Челябинска, взорвавшему TikTok, предложили спеть в филармонии
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 13:38

Бизнесмен из Казахстана задержан за дачу взятки челябинскому таможеннику
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 13:36

Южноуральских аграриев ждут на выставке «АгроПродЭкспо»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:59

ЮУЖД объяснила школьникам правила безопасности на путях
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:47

В Челябинской области продолжают борьбу с ковидом четыре тысячи южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

26.03.2021 12:43

У челябинцев снова возникли вопросы к качеству укладки тактильной плитки, теперь – на Энтузиастов